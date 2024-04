Monza: quella grande buca da “matita rossa” di via Monti e Tognetti

La grande buca, ricoperta nei giorni scorsi evidentemente alla bell’e meglio, è segnata con la “matita rossa”: si è trasformata in una fossa e nonostante l’avviso dei tecnici comunali, come usa da quando è scoppiata l’emergenza – evidenziarne il contorno con della vernice colorata, magari anche aggiungendoci una freccia – in tanti ci finiscono dentro.

Monza: la buca segnata in rosso in via Monti e Tognetti, prestare attenzione

Si trova all’inizio di via Monti e Tognetti, in direzione centro. Non è la sola: la strada rattoppata (come numerose altre in città e, in generale, in tutta la Brianza) ha qua e là altre “buche minori”, queste segnate con il verde. Prestare attenzione, in particolare chi viaggia su due ruote.