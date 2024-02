Monza, l’assessore: «Attivata la task force per gli interventi urgenti sulle buche»

“Con la pioggia si stanno aprendo parecchie buche nelle strade. Di quelle buche se le prendi in macchina ti fa il semiasse e poi chiedi i danni al Comune…. Questa è una delle due o tre che si sono aperte in via Monte Cervino”: così ha scritto un monzese sui social dedicati alla città ed è solo uno del diluvio di segnalazioni sui crateri. Buche segnalate ovunque, crateri dal vialone Battisti al centro fino alle periferie (e così in tutta la Brianza).

La risposta è arrivata direttamente dall’assessore alla viabilità Giada Turato, che martedì ha commentato annunciando l’attivazione in Comune della “task force per gli interventi urgenti sulle buche stradali del territorio di Monza. Ovviamente le segnalazioni dei cittadini sono molto utili come supporto all’attività di tracciamento degli uffici“, ha aggiunto l’assessore Turato chiedendo di continuare a inviare le segbalazioni all’indirizzo email del Comune.