Piove e Monza va in buca: in via Borgazzi quella col contorno rosso. L’assessore: «Segnalatecele»

Ci risiamo. Dopo le piogge intense dello scorso fine settimana, le strade di Monza si sono riempite di buche più o meno grandi, in alcuni casi veri crateri. Una situazione immediatamente segnalata dai cittadini e rimbalzata (come sempre succede) sui social, dove si sono moltiplicati foto e post di buche, con relative richieste di pronto intervento.

Piove e Monza va in buca: voragine clamorosa sempre nello stesso punto del vialone Battisti

Tra le voragini più clamorose spiccano quelle lungo vialone Cesare Battisti, sempre nello stesso punto: subito dopo la rotonda di piazzale Virgilio, in direzione della Villa reale. E poi ancora su viale delle Industrie, questa volta in direzione stadio, all’altezza della rotonda che porta allo svincolo per Brugherio.

Una serie di buche pericolose che ha provocato, stando a quanto segnalato dai cittadini, guai agli automobilisti, in un paio di casi costretti a fermarsi con le quattro frecce accese in attesa dei soccorsi.

Piove e Monza va in buca: via Borgazzi

Un’altra buca degna di nota è quella su via Borgazzi, proprio davanti alla concessionaria di auto, in direzione di corso Milano. Qui gli agenti della polizia locale hanno provveduto a segnalare la buca con segni di vernice rossa sull’asfalto e un cono piantato proprio al centro della voragine. Un’accortezza che ha evitato agli automobilisti di finirci dentro con le ruote, ma che ha costretto gli stessi a sterzate improvvise per evitare l’ostacolo.

Piove e Monza va in buca: i quartieri

Se nelle gradi arterie di scorrimento la situazione è stata difficoltosa, non è da meno la condizione delle strade nelle vie interne dei quartieri. In via della Taccona, per esempio, il tratto che si trova dall’attraversamento di viale Lombardia al Castello del Torneamento è disseminato di buche più o meno profonde: un autentico percorso ad ostacoli per le auto ma soprattutto per chi viaggia su due ruote. E poi ancora in via Puglia, subito dopo la svolta a sinistra da via Lipari. Una buca insidiosa perché si trova proprio sull’attraversamento pedonale, nel punto esatto di svolta delle auto che si dirigono verso via Guerrazzi.

E poi ancora in via Zara, zona San Rocco, via Toniolo che è la strada di accesso al sottopasso e la stessa via Borgazzi.

Piove e Monza va in buca: l’assessore Turato invita a segnalare, il problema delle risorse

«Le forti piogge di questi giorni hanno eroso l’asfalto creando una serie di buche sulle strade cittadine. Già da oggi (12 febbraio, ndr) l’ufficio strade è al lavoro in via straordinaria per tamponare le situazioni più pericolose che non necessitano di asfalto caldo – ha spiegato l’assessore alla Mobilità, Giada Turato – A partire dal 13 febbraio l’ufficio si concentrerà sul resto delle criticità».

È poi la stessa assessora a lanciare un appello ai cittadini affinché segnalino direttamente all’indirizzo di posta dell’ufficio strade, buche e voragini nelle vie della città: manutenzione.strade@comune.monza.it.

Il limite, come conferma la stessa Turato, restano le risorse economiche: «Gli asfalti costano molto, abbiamo risorse limitate e dobbiamo usarle oculatamente anche per le strade ad alta percorrenza e marciapiedi».