Un cadavere in un terreno a lato della provinciale Monza-Carate, nella zona del cavalcavia in territorio di Sovico. È stato ritrovato nella mattina di sabato 27 aprile su segnalazione di alcuni operai della Provincia al lavoro per il taglio dell’erba lungo la strada. Immediato l’allarme ai carabinieri, arrivati sul posto insieme al sindaco e al vice sindaco di Sovico, Barbara Magni e Marco Ciceri.

Sovico: trovato un cadavere in un terreno a lato della provinciale, è il corpo di un uomo

Sovico ritrovamento cadavere in terreno lungo Monza-Carate – foto Elisabetta Pioltelli

Secondo quanto è stato possibile ricostruire, in attesa del medico legale della Clinica Mangiagalli e della Scientifica in arrivo da Milano per l’identificazione, si tratterebbe del corpo di un uomo e, dalle condizioni del corpo, morto da diverso tempo.

Nessuna ipotesi è esclusa, ma potrebbe trattarsi dell’uomo di Macherio scomparso tra Albiate e Triuggio a metà marzo.