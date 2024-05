Muggiò: l’arcivescovo Delpini incontra il mondo della scuola, si chiude la visita pastorale

Si concluderà con un incontro dedicato al mondo della scuola la visita pastorale dell’arcivescovo Mario Delpini nel decanato di Desio, Nova, Muggiò e Bovisio. L’appuntamento è per giovedì 9 maggio, nel pomeriggio alle 14.30 presso l’auditorium del Centro parrocchiale di Muggiò in via Santa Elisabetta. “Educare insieme…” è il titolo scelto.

Muggiò: l’arcivescovo Delpini incontra il mondo della scuola, per «una azione educativa condivisa»

«Quello con il mondo della scuola è l’ultimo incontro della visita pastorale dell’arcivescovo Delpini – ha sottolineato il decano don Maurizio Tremolada – oltre gli incontri nelle diverse comunità pastorali, abbiamo pensato a momento di dialogo con ambiti diversi per cercare di raggiungere tutte le fasce d’età: di qui l’incontro con i giovani a cui è seguito quello con il mondo del lavoro, sabato scorso la visIta all’Ospedale di Desio e quindi la scuola». E ha concluso: «Il titolo che abbiamo scelto “Educhiamo insieme…” vuole essere un invito ad un’azione educativa condivisa mentre a volte scuola e famiglia delegano e si contrappongno».

Muggiò: l’arcivescovo Delpini incontra il mondo della scuola, relatori e programma del pomeriggio

Durante l’incontro moderato da don Mirco Motta, vicario della pastorale giovanile e insegnante di religione, dopo i saluti del decano don Maurizio Tremolada sono previsti due interventi, dell’insegnante Giusy Taglia, di suor Gabriella Tettamanzi, dirigente dell’Istituto Paola di Rosa di Desio, e di una coppia di genitori Monica e Matteo Casartelli. Non mancherà la possibilità di altri interventi. In chiusura, la visita alla Casa degli adolescenti “Il sogno di Gio”.