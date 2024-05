Monza, la Serie A e gli eventi in piazza: tutte le strade chiuse in città

Nel pomeriggio la Serie A, per tutta la giornata di domenica una serie di eventi che renderanno difficile spostarsi in auto a Monza. Chi comunque dovesse prendere la macchina, deve tenere presente un buon elenco di strade chiuse.

Monza, la Fiera dei Mercanti in via Prina

Per lo svolgimento della “Fiera dei Mercanti di Monza e dintorni”, annunciata per tutta la settimana precedente da grandi fiocchi rosa, domenica 19 maggio 7 alle 20, e comunque sino a completo smantellamento delle strutture, è vietata la circolazione, con esclusione dei mezzi di pronto intervento e soccorso, in via Prina nel tratto tra via Villoresi/Monti e Tognetti e Bianchi/Parravicini; via Sella, nel tratto compreso dall’intersezione con via Varisco fino all’intersezione con via Prina. È vietata la sosta con rimozione forzata lungo su ambo i lati delle vie Prina e Torneamento.

La linea Z211 devia a Monza fino alle 20: in entrambe le direzioni, i bus deviano e saltano le fermate di via Prina e via Monti e Tognetti.

Solo in direzione piazza Cimitero, passano e fermano in via Appiani e viale Regina Margherita (alle stesse fermate della linea Z204).

Monza in Fiore in centro

Per la manifestazione “Monza in Fiore 2024”, in programma per tutto il weekend, fino alle 21 di domenica 19 maggio in piazza Roma è vietata la circolazione nell’area compresa tra la fontana e l’Arengario, ad eccezione dei mezzi di soccorso e di pronto intervento.

Per lo svolgimento della “XXXVI edizione dell’Esercitazione Lombardia 2024” fino alle 11 di domenica 19 maggio 2024 previsti divieti e deviazioni da piazza Duomo all’avancorte della Villa reale per il passaggio dei mezzi.

Monza, la Serie A alle 15 all’U-Power Stadium

Infine il Monza, impegnato alle 15 all’U-Power Stadium nell’ultima partita in casa della Serie A. Dalle 11 di domenica in vigore le modifiche alla circolazione abituali.

Vietate la circolazione e la sosta, con rimozione forzata, a eccezione dei veicoli autorizzati nelle aree di parcheggio davanti allo stadio ”U-Power Stadium”: lungo viale Sicilia e viale Stucchi, in quella con accesso da via della Guerrina e circostanti il palazzetto Arena – Vero Volley e con accesso da via Tognini e circostanti il palazzetto Arena – Vero Volley.

È vietata la circolazione in via Tognini, nel sovrappasso (passerella ciclopedonale) su viale Stucchi con via della Guerrina con il parcheggio della media struttura di vendita, sia di veicoli che di pedoni.

Oltre alle modifiche in viale Stucchi, è vietata la circolazione in viale Sicilia, nel tratto compreso tra via Stucchi e via Modigliani, in via Modigliani, nel tratto compreso tra viale Sicilia e via della Guerrina, in via della Guerrina, nel tratto compreso tra via Modigliani e viale Stucchi a eccezione dei dipendenti delle aziende in quella zona di turno nella fascia oraria della manifestazione.

Dalle 16.30 fino al termine del deflusso, è vietata la circolazione in vialle Stucchi, in ambo i sensi di marcia, nel tratto compreso tra viale Sicilia e viale Libertà.