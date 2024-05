Villasanta: perché due giorni di scuole chiuse? La risposta del Comune

Villasanta è stato l’unico comune, tra quelli non direttamente coinvolti dall’esondazione del Lambro, ad aver deciso di chiudere due scuole (la primaria Villa e la scuola dell’infanzia Tagliabue ospitata negli spazi dell’elementare) nei giorni successivi alle intense piogge che tra mercoledì 15 e giovedì 16 hanno colpito la Brianza.

Con un’ordinanza firmata nel pomeriggio del 15 maggio il sindaco Luca Ornago ha stabilito di chiudere le due scuole per due intere giornate: il 16 e 17 maggio. I bambini torneranno regolarmente in aula lunedì 20 maggio.

Villasanta: perché due giorni di scuole chiuse? Polemiche e risposte

Un provvedimento che ha sollevato non poche polemiche e suscitato molti disagi tra i genitori dei piccoli, che si sono dovuti organizzare per tenere a casa i bambini per due giorni. Proprio alle famiglie il Comune si è rivolto con una comunicazione inviata lo scorso 16 maggio, per spiegare le ragioni che hanno portato alla chiusura straordinaria del plesso Villa.

«Le intense e continuate piogge dei giorni scorsi hanno provocato un importante fenomeno di risalita dell’acqua di falda nel vespaio sottostante il piano interrato della scuola primaria Villa. Le pompe installate per eliminare l’acqua dal vespaio e riversarla nella fognatura sono andate in sofferenza rispetto a un evento meteo di tale portata. L’acqua è perciò risalita allagando il piano interrato per circa 20 centimetri compresa la zona dove si trovano i quadri elettrici. Ciò ha richiesto un intervento mercoledì pomeriggio per rimuovere tutta l’acqua di risalita, appurare il danneggiamento del quadro elettrico nella parte in cui era collocato il sistema di alimentazione dell’impianto di illuminazione di emergenza e infine per eseguire un intervento di pulizia degli ambienti interessati dall’allagamento».

Villasanta: perché due giorni di scuole chiuse? Che cosa fa il Comune

I tecnici hanno lavorato sia giovedì 16 sia venerdì 17 maggio per verificare il corretto funzionamento del sistema di scarico delle acque piovane e reflue, e successivamente alla valutazione di un eventuale nuovo dimensionamento delle pompe. Si è previsto quindi di sostituire l’impianto di illuminazione di emergenza e si valuterà eventualmente di installare nuove pompe.