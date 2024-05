Monza: monsignor Pace ora è vescovo tra i fedeli di San Fruttuoso

Monsignor Flavio Pace è stato ufficialmente ordinato vescovo sabato 4 maggio in Duomo dall’arcivescovo di Milano monsignor Mario Delpini, dopo la nomina da parte di Papa Francesco.

Monza: monsignor Pace e la festa nella sua parrocchia monzese

monsignor Flavio Pace con l’arcivescovo Mario Delpini foto di Andrea Cherchi Chiesa di Milano

Mentre domenica 5 maggio il segretario del Dicastero per la Promozione dell’Unità dei Cristiani ha celebrato la messa nella sua parrocchia di origine a San Fruttuoso. Grande l’emozione per il sacerdote monzese, da anni in Vaticano e che ogni tanto presiede le messe anche nella comunità pastorale Santa Maria di Lesmo, Camparada e Correzzana.