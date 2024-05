Seregno, una pattuglia della polizia locale soccorre un ragazzo dopo un malore

Non è in pericolo di vita ed è destinato a riprendersi il giovane che, nella giornata di venerdì 17 maggio, è stato soccorso a Seregno dalla polizia locale, dopo che aveva accusato un malore in via Circonvallazione. Una pattuglia di passaggio, dopo aver visto barcollare l’interessato, 25 anni, di nazionalità peruviana, residente sul territorio, ha deciso di tornare sui propri passi e lo ha trovato appoggiato alla segnaletica stradale verticale, nel tentativo di mantenersi in piedi.

Polizia locale: i dettagli del soccorso

Quando gli agenti sono scesi dal mezzo, il ragazzo si è praticamente accasciato tra le loro braccia, evidenziando in particolare un forte dolore al petto. Subito è stato richiesto l’intervento del 118, ma la concomitanza con altri eventi ha impedito un repentino invio di un’ambulanza. Il venticinquenne è così stato fatto sdraiare nel mezzo di servizio, mentre in parallelo era in corso una valutazione sul suo trasporto in ospedale. Il successivo arrivo di un’ambulanza ha quindi consentito di trasferire il paziente al nosocomio di Carate Brianza, dove per lui è stato escluso un pericolo di vita.