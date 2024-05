Nova e la “Natura che ci parla”: i premi per il concorso di poesia nelle scuole

È fissata per il pomeriggio di sabato 18 maggio alle 17 la premiazione della nona edizione del concorso di poesia “Amici di Margit” rivolti agli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado di Nova Milanese. “La natura ci parla” è il tema proposto quest’anno. Al concorso hanno partecipato quattordici classi della scuola primaria e quindici classi della scuola secondaria, di sei plessi diversi. Circa quattrocento gli alunni coinvolti.

Nova e la “Natura che ci parla”: la presidente del concorso di poesia Wilma Riva

«Siamo molto soddisfatti della partecipazione – ha sottolineato Wilma Riva, fondatrice e presidente dell’associazione – i numeri si attestano sulle stesse cifre degli scorsi, ma non bisogna dimenticare che le classi sono in diminuzione come conseguenza della contrazione demografica». “La natura ci parla” è un tema molto ampio ed è stato sviluppato in modalità molto differenti, a seconda della sensibilità dei ragazzi. Un argomento di attualità alla luce dei cambiamenti climatici, a quanto pare gradito ai ragazzi che hanno dimostrato di privilegiare, ancora una volta, i contenuti di carattere ecologico. La giuria presieduta da Wilma Riva è composta da docenti della scuola primaria e secondaria.

Nova e la “Natura che ci parla”: i premi del concorso di poesia nelle scuole

Sono stati assegnati due premi assoluti, uno per la scuola primaria e uno per la scuola secondaria. Ai vincitori del concorso saranno attribuiti l’attestato, l’abbonamento a musei e alla rivista “Focus Junior”, oltre a libri per un valore di cento euro alla loro classe.

Sono stati, inoltre, previsti altri sei premi minori (tre per la scuola primaria e tre per la secondaria) e sei testi segnalati. A tutti, alunni e docenti, sarà rilasciato un attestato di partecipazione. La premiazione prevista nel cortile di villa Brivio, è stata spostata nell’aula consiliare di via Zara per prevenire eventuali cambi meteorologici.