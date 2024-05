Monza, che spettacolo la donazione: il Manzoni con le scuole per Aido

Aido e scuole sono un binomio vincente. Venerdì 17 maggio, al teatro Manzoni di Monza, sette scuole lo hanno testimoniato partecipando alla tredicesima rassegna artistica promossa dalle due sezioni di Monza e Lissone dell’associazione Aido, in “Storie e linguaggi artistici dei ragazzi delle scuole del territorio”.

I ragazzi delle scuole medie monzesi Ardigò, Confalonieri, Pertini, Sala, Leonardo da Vinci con i coetanei di Farè e De Amicis di Lissone si sono alternati sul palco, tutti hanno ricevuto un “biscotto” speciale realizzato dai pasticceri della scuola Borsa e non solo. Tutti sono stati osservati da una giuria composta da Emanuela Castoldi, Ghi Meregalli e Stefania Brambilla che ha scelto come vincitore l’esibizione dei ragazzi della media Da Vinci per “la maturità con cui i ragazzi hanno pensato e realizzato con consapevolezza e precisione la performance. I ragazzi hanno saputo essere artisti per una notte grazie al grande lavoro fatto in precedenza con gli insegnanti”.

Monza, che spettacolo la donazione: premi e menzioni al Manzoni

L’Aido con le scuole a Monza

Menzione per la scuola Farè per la scelta del tema così impegnativo, la donazione di organi, che hanno affrontato con maturità e messo in scena con la freschezza di ragazzi consapevoli. Infine i rapper della Pertini hanno conquistato il teatro con la loro energia. La chiave interpretativa della rassegna, dallo scorso anno è cambiata, vuole essere uno stimolo alla fantasia, inventiva e profondità dei ragazzi, per questo ogni scuola sceglie liberamente di approfondire un tema legato alla vita quotidiana: social, ambiente, inquinamento e molto altro.

La De Amicis di Lissone ha portato 35 alunni con l’esibizione “A un passo da te”, i compagni della Farè lo spettacolo “Donare è vita”, i ragazzi monzesi della Pertini si sono concentrati su “Il viaggio fuori e dentro di me”, ambiente al centro dell’interpretazione degli alunni della Confalonieri con “Prendiamoci cura del nostro mondo”, “Ritrovarsi” per la media Sala, le donne per i ragazzi dell’Ardigò con “donna fai sentire la tua voce”, infine i vincitori della Leonardo da Vinci con “Dono..l’abbraccio”.

Monza, che spettacolo la donazione: altri protagonisti al Manzoni

Una serata speciale, aperta con l’esibizione le ragazze dell’Arte & spettacolo di Lesmo e Music Academy di Arcore, la cui coreografa Stefania Brambilla era anche all’interno della giuria. A supportare la rassegna la Fondazione della Comunità di Monza e Brianza, Ice (International combustion equipment) di Arcore, il Golf club Milano, con il patrocinio dei Comuni di Monza e Lissone.

Presentatore della serata, come sempre il volontario Aido Giorgio Tincani che ha saputo coinvolgere tutta la platea, presenti Antonio Topputo, presidente della sezione provinciale di Aido, l’assessore monzese Andreina Fumagalli che ha sottolineato come «il lavoro di Aido è tanto, si parla di donazione e solidarietà due parole che devono accompagnarci per la vita. Iscriversi ad Aido è facile e può cambiare la vita alle persone, non dimentichiamolo».