Tre visite in azienda, l’arcivescovo Delpini omaggia il mondo del lavoro in Brianza

Dapprima, lunedì, tre tappe in altrettante aziende del territorio diocesano, tutte in provincia di Monza e Brianza: la Aprochimide di Muggiò, la Figini di Cesano Maderno e la Bracco Imaging di Ceriano Laghetto. Poi, martedì sera nella sede del Consorzio Desio Brianza, la tradizionale veglia per il lavoro sul tema «Lavoro, partecipazione, sviluppo: il noi per il bene comune».

L’arcivescovo Delpini omaggia il mondo del lavoro in Brianza: tour aperto dalla visita all’Aprochimide di Muggiò

Muggio visita Delpini in azienda Aprochimide Muggio visita Delpini in azienda Aprochimide Muggio visita Delpini in azienda Aprochimide Muggio visita Delpini in azienda Aprochimide

Mario Delpini, arcivescovo di Milano, con questi incontri ha voluto appunto rendere onore al mondo del lavoro in vista della festività del Primo Maggio. Il responsabile della Diocesi è stato accompagnato dal responsabile del Servizio per il Lavoro e l’Azione sociale, don Nazario Costante. La serie di appuntamenti brianzoli è stata aperta dalla visita all’Aprochimide di Muggiò. La società muggiorese, gestita da Claudio e Marco Sadino, rispettivamente, presidente del consiglio d’amministrazione e amministratore delegato, è specializzata nel commercio di materie prime per le industrie (principalmente pigmenti e minerali).

«Siamo onorati – hanno spiegato Claudio e Marco Sadino – di questa visita. La nostra è un’azienda famigliare. Questa attività ci ha permesso di conoscere persone di grande umanità».

L’arcivescovo Delpini omaggia il mondo del lavoro in Brianza: «Il mondo del lavoro è complicato»

L’incontro è stato organizzato grazie alla collaborazione di don Maurizio Tremolada, parroco di Muggiò e decano del decanato di Desio, e dell’architetto Dario Morlini, autore del progetto della nuova sede. «Il mondo del lavoro – ha commentato Delpini – è complicato. Il lavoro è importante per la vita delle famiglie e delle persone».

L’arcivescovo ha anche sottolineato come la contesa per il controllo della produzione di materie prime sia all’origine di conflitti. «Dove si producono materie prime – ha commentato – ci sono tanti problemi. Certe materie prime provengono da Paesi che si fanno la guerra. Ho ricevuto recentemente una delegazione di persone dal Congo».

L’arcivescovo Delpini omaggia il mondo del lavoro in Brianza: le parole di Papa Francesco, «il lavoro è dignità»

L’importanza di alcuni valori è stata ribadita da una lettura meditativa di un documento di Papa Francesco, del 22 settembre 2013. «Lavoro – viene affermato – vuol dire dignità, lavoro vuol dire portare il pane a casa, lavoro vuol dire amare! Per difendere questo sistema economico idolatrico si instaura la “cultura dello scarto”: si scartano i nonni e si scartano i giovani. E noi dobbiamo dire “no” a “questa cultura dello scarto”. Noi dobbiamo dire: Vogliamo un sistema giusto! Un sistema che ci faccia andare aventi tutti. Dobbiamo dire Noi non vogliamo questo sistema economico globalizzato, che ci fa tanto male». L’arcivescovo dopo aver benedetto i dipendenti dell’Aprochimide, ha visitato l’azienda.