Salone del Mobile: Monza e Brianza tira la volata a Milano nel record dei visitatori

Sono stati 370mila i visitatori al Salone del Mobile 2024. Il bilancio è dell’assessore regionale Barbara Mazzali che dà i meriti a Milano ma anche alle province lombarde che fabbricano ed esportano mobili che fuori dai riflettori sono state decisive: Monza e Brianza che da sola copre il 40% del fatturato del comparto, ma anche Como e Lecco.

Salone del Mobile: Monza e Brianza tira la volata a Milano, i numeri

«Il Design è un patrimonio lombardo e italiano confermato dai numeri da record della 62ª edizione del Salone del Mobile Milano dello scorso aprile – ha detto Mazzali illustrando i dati ufficiali del Salone del Mobile 2024, tenutosi a Rho Fiera Milano dal 15 al 21 aprile 2024 – Sono stati oltre 370.000 i visitatori (+17% rispetto al 2023) della Design Week Milano che attira nel capoluogo lombardo un’audience da tutto il mondo, a partire dagli operatori del settore, che quest’anno sono stati +26,8%, di cui il 65,8% provenienti dall’estero. Una Settimana di grande richiamo anche per i brand, quest’anno 1.950, da 35 paesi esteri, che hanno visto il coinvolgimento di 13.500 giovani designer. Numeri che rendono l’idea delle potenzialità del comparto della creatività e del legno-arredo della nostra Regione Lombardia che, a ‘luci spente’ della Design Week, esporta numeri mobili straordinari, che vanno nelle case del mondo. Grazie, quindi al nostro geniale capoluogo, Milano, ma grazie anche ai nostri Distretti del mobile: Monza Brianza, che da sola copre il 40% del fatturato regionale del legno-arredo (con 1.325 aziende), Como (865) e Lecco (121)».

Salone del Mobile: Monza e Brianza tira la volata a Milano, gli eventi del Fuorsalone

Successo anche per gli eventi regionali organizzati per il Fuorisalone a Palazzo Lombardia: 12mila ingressi alle mostre “Viaggio sentimentale in Lombardia” di Jacopo Ascari, autore dei bozzetti di design raffiguranti le 12 province per il brand regionale ‘Lombardia Style’ esposti al Belvedere, “Iconic Women” di Domenico Pellegrino” e alla “Piramide dell’Everest” in piazza Città di Lombardia.