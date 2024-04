Le sistemazioni a Milano e dintorni in alberghi e appartamenti sono quasi introvabili. La maggior parte è volata via, a prezzi non propriamente abbordabili. Ma le conseguenze del Salone del Mobile.Milano sono anche queste. La 62sima edizione della rassegna è in programma a Fiera Milano a Rho da martedì 16 aprile a domenica 21 aprile.

Salone del Mobile sempre più evento: al via l’edizione numero 62, 1.900 espositori (54 brianzoli) e 22 scuole di design

Gli espositori sono 1.900. Tra questi, ci sono 600 giovani talenti under 35 e 22 scuole di design. I visitatori avranno la possibilità di vedere il Salone Internazionale del Mobile, il Salone Internazionale del Complemento d’Arredo, Workplace3.0, S.Project, EuroCucina con FTK, il Salone Internazionale del Bagno, il SaloneSatellite.

Le imprese brianzole partecipanti sono 54. Nel 2023 fa erano 62. Gli operatori avranno accesso tutti i giorni dalle 9.30 alle 18.30. Sabato e domenica l’esposizione sarà aperta anche al pubblico.

«L’appuntamento con il Salone del Mobile.Milano, sarà, come sempre – commenta Claudio Feltrin, Presidente di FederlegnoArredo – il più importante momento di business del settore e l’occasione per tutta la filiera del legno-arredo di mostrare la qualità della sua produzione».

Nel 2023 il comparto ha fatturato 52,6 miliardi di euro, di cui circa 20 di export e 32,7 di mercato interno. Gli addetti sono complessivamente 300mila.

Salone del Mobile sempre più evento: al via l’edizione numero 62, i numeri di Apa Confartigianato imprese

Anche Apa Confartigianato Imprese, associazione aderente a Confartigianato Imprese e operante nei territori di Monza e Brianza e Milano Metropolitana, la settimana prossima si impegnerà nella valorizzazione della filiera legno-arredo. In base ai dati di dicembre 2023, le imprese operanti nel settore del legno-design-living, arredamento e casa costituiscono quasi il 20% dell’intero tessuto associativo di Apa Confartigianato.

Alcune di queste aziende prenderanno parte alla Design Week con un proprio progetto. Flexstyle, impresa di Biassono specializzata in divani e sedute, per esempio quest’anno ha optato per il Fuorisalone: in uno show-room in via Sant’Antonio metterà in mostra i suoi prodotti più innovativi.