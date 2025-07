L’azienda Rovagnati ha firmato un accordo per internalizzare 140 lavoratrici e lavoratori su un totale di circa 300 addetti dei Consorzi distribuiti nei due stabilimenti di Biassono e Villasanta. L’hanno comunicato le organizzazioni sindacali confederali coinvolte degli alimentaristi e del settore logistico di Cgil e Cisl.

Svolta alla Rovagnati: i lavoratori accedono al contratto nazionale e a quello integrativo aziendale

«Dopo decenni di affidamenti di diverse fasi della produzione ad altre aziende – riporta una nota sindacale – Rovagnati inverte la rotta». I dirigenti sindacali delle sigle coinvolte – Stefano Bosisio, Ferdinando Sannino, Moreno Rezzano e Giovanni Riccardi – parlano di un “grande risultato” che ha portato a una maggiore stabilizzazione dell’attività lavorativa e all’applicazione, a partire dalla data di assunzione, del Contratto Collettivo Nazionale dell’Industria Alimentare.

Oltre ai benefici della contrattazione integrativa aziendale: permessi a sostegno della salute e della genitorialità, ticket sostitutivi della mensa negli stabilimenti che ne sono sprovvisti, indennità specifiche per le mansioni esposte a condizioni di freddo o gelo e un premio di risultato “pari a 1.750 euro per il 2025, con possibilità di conversione parziale o totale in Welfare aziendale”, aggiungono i dirigenti sindacali.

Svolta alla Rovagnati: 97 a Villasanta dall’1 luglio e 44 a Biassono

L’accordo prevede l’assunzione diretta da parte di Rovagnati di 97 lavoratrici e lavoratori già operanti nel sito di Villasanta, a partire dall’1 luglio. Altri 44 che fanno riferimento allo stabilimento di Biassono, dal prossimo anno verranno assunti da Rovagnati e passeranno dal contratto nazionale della logistica a quello applicato alle aziende della produzione alimentare industriale.