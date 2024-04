“Feeling good”, la mostra da ascoltare che racconta Caimi Brevetti

Punta l’attenzione sull’originalità del metodo di lavoro di una delle aziende più importanti della Brianza, la mostra “Feeling Good” inaugurata venerdì scorso all’Adi Museum di Milano. Protagonista la Caimi Brevetti, fondata settantacinque anni fa da Renato Caimi a Nova Milanese, dove tuttora ha il suo quartiere generale. Per scelta.

“Feeling good”, la mostra da ascoltare firmata Caimi Brevetti: dalla schiscetta alle pieghe del suono

“Feeling Good”, ovvero “Star bene” è il titolo scelto per la mostra curata da Aldo Colonetti e Valentina Fisichella su progetto di Matteo Vercelloni e prodotta da Adi Design Museum- Compasso D’oro. Non una mostra da guardare e basta ma da ascoltare, o meglio: una mostra da percorrere in modo immersivo con tutti i sensi. Perché se tutto è iniziato dalla schiscetta che doveva preservare i pasti caldi per i pendolari degli anni Cinquanta, Caimi Brevetti ha saputo cogliere, anzi anticipare, i tempi e dagli articoli per fumatori agli arredi per l’ufficio è arrivato a indagare le pieghe del suono attraverso tessuti che non rinunciano alla gradevolezza del tatto. “Una mostra sinestetica” l’ha definita Franco Caimi che con i fratelli Gianni, Renzo e Giorgio guida l’azienda. Gianni, il maggiore, è il presidente dopo il padre Renato scomparso quasi un anno fa.

“Feeling good”, la mostra da ascoltare firmata Caimi Brevetti: 1.168 brevetti e modelli depositati

Un’azienda “Caimi Brevetti” che ha nel termine “brevetto” il senso più autentico dell’azienda come ricorda ancora Franco Caimi nel Point of View a lui dedicato e contenuto all’interno del progetto editoriale che accompagna la mostra.

«Al momento contiamo 1.168 brevetti e modelli depositati – ha ribadito Franco Caimi – è un numero enorme, ma nella nostra idea di ricerca continua e di perfezionamento, non siamo ancora appagati. Il vero successo di un imprenditore si misura da quello che riesce a lasciare, più che da quello che riesce a creare».

Ma “Feeling good” vuole richiamare anche la capacità di “ascoltare il mondo esterno, le esigenze e il mercato internazionale”.

«Abbiamo sempre cercato di anticipare il mercato, e siamo riusciti in questo proposito grazie alle nostre capacità. Ho la fortuna di aver dei fratelli dalle capacità straordinarie», ha precisato, invece, Renzo Caimi. E l’importanza dei brevetti continua ancora oggi.

«Coincide con il valore della proprietà intellettuale – ha sottolineato Giorgio Caimi – sia per le invenzioni sia per i modelli ornamentali».

“Feeling good”, la mostra da ascoltare firmata Caimi Brevetti: all’Adi Museum di Milano fino al 28 aprile

Il brevetto è preceduto dalla ricerca, ricerca che ha portato ad esplorare le pieghe del silenzio e a creare la nuova frontiera della ricerca in Open Lab, laboratori innovativi con una camera anecoica in cui si può davvero sentire il silenzio assoluto. Un silenzio creativo, fatto di lavoro, ingegno e grande intuizione che hanno da sempre contraddistinto Renato Caimi. La mostra prosegue all’Adi Museum di Milano fino al 28 aprile. Dal 16 al 21 Caimi Brevetti sarà al Salone del Mobile.