Salone del Mobile 2024: il nuovo concept, i numeri, il percorso

Evoluzione e innovazione, un nuovo concept della fiera e un rinnovato messaggio da comunicare. È il Salone del Mobile in programma con la 62° edizione dal 16 al 21 aprile negli spazi di Fiera Milano Rho e presentato in un evento al Piccolo Teatro Strehler.

“Il Salone si fa sempre più contesto e tessuto inclusivo, valoriale, responsabile per generare relazioni, narrative e progettualità rilevanti tutto l’anno”, spiegano gli organizzatori.

Salone del Mobile 2024: la transizione ecologica e la redistribuzione dei padiglioni

Lo sguardo è puntato alla transizione ecologica. Il risultato è una redistribuzione dei padiglioni per raggruppare gli espositori per contenuto e target e per “amplificare valore e senso dell’esperienza di visita” con percorsi espositivi che seguono la filosofia “human-at-the-center”. E tecnologia applicata al design e all’arte, con le installazioni dedicate e la partecipazione del regista David Lynch.

Tornano le biennali EuroCucina e Salone Internazionale del Bagno.

Salone del Mobile 2024: il percorso ad anello, meno strada da percorrere

Il percorso è un tracciato ad anello, scelto per entrambe le biennali, che risulta intuitivo, semplice da percorrere e facile da ricordare per scoprire gli stand addossati alle pareti perimetrali esterne. Per visitare tutti gli stand sarà necessario percorrere 640 metri anziché i precedenti 1,2 chilometri.

Nel 2024 presenti quasi 1.900 espositori, di cui 600 giovani talenti under 35 e 22 scuole di design. Tornano il Salone Internazionale del Mobile, il Salone Internazionale del Complemento d’Arredo, Workplace3.0, S.Project, EuroCucina, il Salone Internazionale del Bagno, il SaloneSatellite.

Per i rappresentanti di un comparto «che nel 2023 ha fatturato 52,6 miliardi di euro, di cui circa 20 di export e 32,7 di mercato interno, chiudendo l’anno a –8,1% sul 2022, seppur con livelli superiori al 2019», ha detto il presidente di FederlegnoArredo Claudio Feltrin.

Salone del Mobile 2024: «Tra coerenza e multidisciplinarietà»

«Cogliere le nuove tendenze, l’evoluzione di un intero settore coinvolgendo e ascoltando le community vicine e lontane, identificando nuovi approcci, metodologie e tecnologie, sperimentando in una espressione stare sulla frontiera: questa l’ambizione ancora oggi del Salone del Mobile – afferma la presidente Maria Porro – Neuroscienze, intelligenza artificiale, nuovi format e percorsi, un progetto culturale unitario ma diffuso, tra coerenza e multidisciplinarietà, le stanze per pensare di David Lynch, l’installazione di Salotto NY che ci porta sott’acqua e tra poesia e numeri fa il punto sullo stato dell’arte dell’industria del bagno ma anche i talk con tanti ospiti tra cui il premio Pritzker Francis Kéré e le performance visionarie di artisti e food designer: tutto è stato pensato per offrire al visitatore e all’espositore un’esperienza eccezionale per contenuto e contenitore, impossibile da replicare se non qui, al Salone di Milano, impensabile da perdere, anche se non si limita a una sola settimana, ma copre tutto l’arco dell’anno grazie alla forza propulsiva e inclusiva della nostra piattaforma digitale».

Salone del Mobile 2024: i servizi digital

Tra i servizi digital, saranno presenti i servizi matchmaking e di prenotazione appuntamento in stand per ottimizzare il tempo durante la fiera e ottenere in tempo reale contatti di qualità e per i visitatori anche servizi di ticketing online, di wayfinding degli espositori e la possibilità di preparare la visita prima di arrivare in Fiera.