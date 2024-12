Top 1000: Esprinet sempre al comando delle aziende per fatturato, le migliori 15 di Monza e Brianza

Si conferma Esprinet, sede a Vimercate, l’azienda leader della Top 1000. Presentato martedì in Villa reale a Monza il progetto di ricerca e di analisi economico-finanziaria delle mille maggiori imprese di Monza e Brianza per fatturato, realizzato dal Centro Studi di Assolombarda in collaborazione con PwC Italia, con il sostegno di Banco BPM e in edicola gratuitamente con il Cittadino giovedì 5 e sabato 7 dicembre 2024.

Top 1000: Esprinet sempre al comando delle aziende per fatturato, la panoramica

Quest’anno la classifica, che era partita come Top 500, è cresciuta ulteriormente ed è tornata ad avere una copertura geografica totale, con tutti i 55 comuni presenti in graduatoria. E si è allargata a 17 la platea dei “comuni miliardari”, con le imprese attive che superano il miliardo di ricavi cumulati.

Per giro d’affari svettano Monza, con 12,4 miliardi di euro di fatturato, e Vimercate, con 10,5 miliardi di euro; seguono Agrate Brianza (6,3 miliardi di euro), Desio (5,2 miliardi di euro) e Lissone (3,6 miliardi di euro).

Top 1000: Esprinet sempre al comando delle aziende per fatturato, la classifica

Dopo Esprinet, seconda è STMicroelectronics S.r.l. (Agrate Brianza), che inverte la posizione con Mediamarket S.p.A. (Verano Brianza). Quarta G.A.I.A. Holding S.r.l. (Desio), quinta BASF Italia S.p.A. (Cesano Maderno).

Poi Candy S.p.A. (Brugherio), Decathlon Italia S.r.l. (Lissone), SOL S.p.A. (Monza), DS Smith Holding Italia S.p.A. (Vimercate), Sacchi Giuseppe S.p.A. (Desio), Intercos S.p.A. (Agrate Brianza), vicinissima al miliardo di euro di fatturato, Roche S.p.A. (Monza), Gruppo Fontana (Veduggio con Colzano), Gruppo Sapio (Monza), Euroitalia S.r.l. (Cavenago di Brianza).

Top 1000: Esprinet sempre al comando delle aziende per fatturato, «Brianza solida ma contensto internazionale difficile»

La Brianza dunque appare solida, ma pesa “il difficile contesto internazionale” analizza Assolombarda.

Il fatturato è stato calcolato sui bilanci 2023 con oltre 71 miliardi complessivi (71,4 miliardi euro), le imprese registrano un reddito di esercizio di 2,9 miliardi di euro e la percentuale delle aziende in utile sul totale sale al 93,4%.

La ricerca ha analizzato anche le imprese che sono cresciute di più, fra quelle presenti sia nella Classifica Top1000 di quest’anno che nella Classifica Top500+ del 2017: ben 524 aziende che fanno parte della classifica 2024 erano già presenti nella classifica di 7 anni fa e il loro fatturato totale, pari a 34,7 miliardi di euro nell’esercizio di bilancio 2016, è aumentato di oltre il +50% arrivando a sfiorare 52,5 miliardi di euro nel 2023.

Top 1000: le migliori 15 aziende di Monza e Brianza per fatturato, il commento del presidente Alessandro Spada

«Il territorio di Monza e Brianza ha una struttura solida, capace di resistere alle crisi e in grado di raggiungere risultati straordinari quando i periodi sono favorevoli – ha dichiarato Alessandro Spada, Presidente di Assolombarda – Oggi stiamo affrontando un contesto internazionale complesso e in continua evoluzione. Ai venti internazionali, la risposta di Monza e Brianza è migliore di quella della Lombardia, che è in linea con 2 quella del Paese. Per contrastare il momento di generale rallentamento dei mercati, l’urgenza è quella di tornare a stimolare gli investimenti che, come successo per Industria 4.0, sono la chiave per la crescita. Per questo motivo ci auguriamo che Transizione 5.0, che stanzia più di 6 miliardi di euro, possa presto essere semplificata e resa quindi disponibile per le nostre imprese. E, parallelamente, si lavori per introdurre nella Legge di Bilancio l’Ires Premiale, con un tasso in discesa di cinque punti, dal 24 al 19%, a favore di chi mantiene almeno il 70% degli utili nell’azienda. Misure fondamentali per favorire l’innovazione nei nostri territori e rendere le imprese sempre più competitive».