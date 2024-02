BT Group di Lesmo al Salone del Mobile di Milano: “Orgogliosi di partecipare”

Anche BT Group sarà tra le aziende protagoniste del Salone del Mobile di Milano in programma alla Fiera Milano a Rho da martedì 16 a domenica 21 aprile. Saranno 54 le imprese brianzole presenti alla rassegna, un anno fa erano 62. Gli operatori avranno accesso alla manifestazione tutti i giorni dalle 9.30 alle 18.30. Nelle giornate di sabato e domenica l’esposizione sarà aperta anche al pubblico. All’edizione numero 62 gli espositori saranno complessivamente 1.900. Tra questi ci sono i 600 designer del SaloneSatellite.

Lesmo, BT Group al Salone del Mobile dopo i riconoscimenti a Stoccarda

BT Group sarà presente con uno stand espositivo all’interno del Padiglione 1 – Stand B05 – B07. L’azienda di Lesmo porterà alla rassegna: “le ultime novità e le tendenze più innovative nel settore dell’outdoor di design, pronta a stupire il pubblico con le sue creazioni uniche, che uniscono estetica, funzionalità e sostenibilità” dice l’ufficio stampa in una nota.

“Dopo l’appuntamento a Stoccarda dove, nell’ambito della fiera R+T, BT Group ha ricevuto due importanti riconoscimenti agli Innovation Award – lo Special Prize Design e il premio Silver nella categoria Outdoor – è un grande piacere per noi tornare al Salone del Mobile di Milano” ha dichiarato Aristide Radaelli, amministratore di BT Group.

Lesmo, BT Group al Salone del Mobile: “Entusiasti di mostrare le nostre creazioni”

“Siamo entusiasti di mostrare al pubblico le nostre ultime creazioni – prosegue Aristide Radaelli – e di essere parte di questo evento che rappresenta l’eccellenza nel mondo del design. Non vediamo l’ora di incontrare colleghi, partner e appassionati del settore provenienti da tutto il mondo e che, come ogni anno, affolleranno gli spazi della fiera”.

Il Salone del Mobile di Milano, che metterà in campo diverse manifestazioni, che si svolgeranno in contemporanea a Rho, rappresenta per BT Group non solo un’importante vetrina per presentare i suoi prodotti, ma anche un’opportunità per interagire con i professionisti del settore, creare nuove collaborazioni e consolidare i rapporti con i clienti esistenti.