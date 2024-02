Lesmo: due premi agli Innovation Award 2024 per un rivoluzionario prodotto di BT Group

Due premi agli Innovation Award 2024 che si sono tenuti alla fiera R+T 2024 di Stoccarda per CODE, acronimo di Customized Outdoor Design Experience, un innovativo prodotto di BT Group, azienda brianzola con quartiere generale a Lesmo specializzata nella produzione e vendita di tende da sole, pergole e bioclimatiche. CODE, un: “rivoluzionario sistema a doghe in alluminio di BT Group disegnato dall’architetto Ivo Pellegri” ha ricevuto lo Special Prize Design e il premio Silver nella categoria Outdoor.

Il prodotto CODE di BT Group di Lesmo premiato alla fiera di Stoccarda del settore

A ritirare i premi, riconoscimento dell’ingegno e della creatività che CODE rappresenta, Aristide Radaelli, amministratore dell’azienda di Lesmo, Alberto Radaelli e Ivo Pellegri.

“È con grande orgoglio e soddisfazione che accogliamo questi prestigiosi riconoscimenti agli Innovation Award 2024 per il nostro sistema a doghe in alluminio, CODE – ha detto Aristide Radaelli – Questi premi testimoniano l’impegno costante di BT Group nell’innovazione e nella ricerca di soluzioni di design all’avanguardia per il settore outdoor. Vorrei ringraziare il nostro team di talentuosi professionisti e collaboratori, in particolare l’architetto Ivo Pellegri, per il loro lavoro straordinario e la loro dedizione. Continueremo a perseguire l’eccellenza e l’innovazione nel nostro settore, ispirati da questo riconoscimento e dalla passione per ciò che facciamo”.