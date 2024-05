L’Assab di Agrate ha un bilancio positivo e in crescita

Un bilancio dal segno positivo per Assab di Agrate. Lunedì è stato infatti approvato dal consiglio comunale il rendiconto 2023 dell’Azienda Speciale Servizi di Agrate Brianza. A portare i numeri il presidente Salvatore Galante, alla sua ultima presentazione: «Un bilancio che si chiude con un risultato d’esercizio positivo con un utile superiore ai 240mila euro, direi un buon risultato – ha spiegato Galante -. Nel ’22 era 215mila euro. L’azienda ha prodotto una ricchezza ricchezza di 855mila euro, il record dal 2016 come l’utile di esercizio.Il patrimonio netto è incrementato del 15% ed è ora di 1milione e 832. Il risultato migliore riguarda la gestione finanziaria. Finalmente l’azienda non ha un segno meno. Questo è frutto di una gestione oculata in tutti i settori: dal personale alle merci».

Per quanto riguarda la farmacia Galante ha spiegato che «Si sta studiando la possibilità di allargarla. Sembrerebbe che alle farmacie verranno attribuiti molti nuovi servizi e sinceramente non abbiamo gli spazi adeguati. Un locale è stato trovato per avere la possibilità di effettuare le vaccinazioni e i tamponi. Dobbiamo però capire come dare maggiore spazio alla farmacia per poter offrire tutti i servizi proposti e quelli che stiamo effettuando con i professionisti». Infine Galante ha fatto il bilancio di questi anni: «Lasciamo un’eredità positiva. Speriamo ci sia la possibilità di crescere ancora perché è una bella azienda».

L’Assab di Agrate e i complimenti dell’amministrazione

Anche gli amministratori hanno riconosciuto i risultati della gestione: «Ringrazio il presidente per l’ottimo lavoro effettuato in questi anni, assieme al cda e al personale – ha spiegato l’assessore al bilancio Elena Cantù -. Il bilancio certifica le soddisfacenti performance conseguite dall’azienda. In particolare il miglioramento di quella economica. Assab è riuscita a conseguire un riequilibrio finanziario e questa era la principale criticità».

Per il sindaco Simone Sironi: «Complimenti a tutto il Cda per il grande lavoro svolto in questi anni. I risultati parlano da sè e sono stati possibili sia per il lavoro svolto da chi ha preceduto. I risultati son questi perché esiste il Polo socio sanitario, e quindi all’intuizione di chi l’ha voluta realizzare e per la vostra competenza. Siamo alla fine di un percorso, ci sono state discussioni che hanno portato a risultati assolutamente soddisfacenti. L’amministrazione ha supportato le intuizioni del Cda e si fa di tutto per fare in modo che Assab continui a crescere e offrire servizi i cittadini».