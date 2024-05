Usmate Velate ha la sua terza casetta dell’acqua grazie a BrianzAcque

È arrivata la terza casetta dell’acqua a Usmate Velate nella frazione di Cascina Corrada in via Vivaldi. Questa iniziativa nata grazie alla sinergia tra BrianzAcque e l’Amministrazione Comunale di Usmate Velate. Il chiosco, al servizio degli abitanti della frazione, ma non solo, è il terzo di Usmate Velate dopo quello ormai storico di via Volta, a Velate, e quello di via Milano, a Usmate, situato alle spalle del Municipio.

Usmate Velate ha la sua terza casetta e i numeri record dei chioschi

Con poco più di 10.000 residenti, Usmate Velate è tra i comuni della Provincia di Monza e Brianza a contare il più alto numero di casette in rapporto alla popolazione. Nel 2023, le due postazioni attive sul territorio urbano hanno distribuito 377 mila litri di risorsa idrica evitando l’immissione nell’ambiente di quasi 38 mila chilogrammi di anidride carbonica. L’arrivo della nuova casa dell’acqua nella frazione di Cascina Corrada risponde all’esigenza di dotare di un servizio “di prossimità” i cittadini residenti, ampliando così le opportunità per bere acqua pubblica controllata, evitando spostamenti a Usmate o Velate che inevitabilmente comportano consumo di carburante