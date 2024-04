Design Week: Brenna guida i senaghesi al Fuorisalone, con Pinocchio e Frame

Marco Brenna e altri tre ragazzi senaghesi sono protagonisti della Settimana del Design a Milano, dividendosi tra il Salone del Mobile “Salone Satellite” e il Fuorisalone. Brenna quest’anno al Salone dei giovani propone la sedia “Pinocchio” un manufatto sospeso con una croce di legno «che ricorda un burattino» come spiega lo stesso designer.

Senago Brenna Design Week

Design Week: Brenna guida i senaghesi al Fuorisalone, alla stazione Lancetti con Fedeli, Farina e Maffezzini

Alla stazione Lancetti di Milano invece, Brenna insieme a Patrick Fedeli, Riccardo Farina e Manuel Maffezzini espone “Frame” un progetto che crea complementi di arredo, in modo sostenibile, partendo da semplici cornici.

Design Week: Brenna guida i senaghesi al Fuorisalone, nel 2022 aveva partecipato con il tavolo Camelot

Non è la prima volta che il talento creativo di Brenna esce dai confini di Senago, dai confini della sua bottega di via alla Chiesa, sebbene una parte dei suoi manufatti siano messi a punto da artigiani fuori Senago, su suo progetto e indicazione – già in passato – ha preso parte alla Settimana del Design.

Nel 2022 aveva partecipato con Camelot, un tavolo rotondo e per questo inclusivo.

Ma questa volta la rappresentanza senaghese si è fatta letteralmente in quattro, coinvolgendo altri tre creativi che hanno contribuito ad animare il Fuorisalone meneghino.