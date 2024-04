Varedo: 8mila presenze per il Fuori Salone 2024 in Villa Borsani e Villa Bagatti

Fuori Salone da 8.000 presenze a Varedo nella giornata di lunedì 15 aprile, quando la città è diventata destinazione del “pellegrinaggio” di migliaia di persone per visitare Villa Borsani e Villa Bagatti Valsecchi per la Milano Design Week 2024.

Varedo: 8mila presenze per il Fuori Salone 2024, ville prese d’assalto

La settima edizione di “Alcova” il progetto espositivo ideato da Joseph Grima di “Space Caviar” e Valentina Ciuffi di “Studio Vedèt” ha avuto come location le due ville storiche del Nord Milano-Brianza monzese.

Così per tutta la giornata la stazione di via Silvio Pellico e i due patrimoni immobiliari sono stati presi d’assalto da visitatori che hanno creato lunghe file per entrare per tutto il giorno. A riprova del grande successo riscosso da questo esperimento varedese del Fuori Salone 2024.

Varedo: 8mila presenze per il Fuori Salone 2024, i complimenti alla Versiera 1718

Un plauso da parte di chi amministra la città va agli ideatori dell’evento tra i quali la Fondazione Versiera 1718 con la presidentessa Elena Riva: «Un evento da una portata che personalmente ignoravo non avendo conoscenza diretta del settore – commenta l’assessore Matteo Figini – I miei complimenti alla professoressa Riva e a tutto il cda. Tutti i varedesi sanno i miei dubbi decennali sulla vera utilità di una spesa pubblica così alta per una villa nobiliare. Se questo può essere un inizio di raccolta frutti: ben venga. Una enorme opportunità per i commercianti locali».

I locali delle due ville, dal forte filone architettonico modernista per Villa Borsani e barocco lombardo per Villa Bagatti Valsecchi, hanno ospitato i progetti selezionati sul tema dell’abitare. Le lunghe file all’ingresso, le migliaia di persone, architetti e appassionati di design e arredo artistico arrivate a Varedo per il Fuori Salone 2024., sono un segnale inequivocabile dell’ottima riuscita dell’iniziativa.