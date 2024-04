Monza chiama Los Angeles: il made in Brianza negli Usa con Nexxt Expo

Nexxt Expo Los Angeles: un’occasione unica per entrare nel mercato americano da protagonisti. Il made in Italy celebrato in una esclusiva vetrina a stelle e strisce grazie al connubio tra Fiera di Monza e Brianza, presieduta da Vincenzo Ascrizzi, e la più grande fiera italiana in California organizzata da Us Company Advisor.

Monza chiama Los Angeles: la collaborazione tra Fiera MB e Us Company Advisor

Una collaborazione straordinaria che crea un ponte internazionale per promuovere i prodotti delle aziende italiane di tutti i settori che potranno avere l’opportunità di fare business all’interno di una grande manifestazione la cui terza edizione si terrà nel mese ottobre (dal 18 al 20). Un contesto affascinante che consente di promuovere il meglio dell’imprenditoria italiana, la qualità e l’innovazione distintive che caratterizzano i prodotti italiani.

La presenza di “Fiera di Monza e Brianza” è stata fortemente voluta dal visionario imprenditore Paolo Odierna, ambasciatore del Made in Italy nel mondo, fondatore e presidente di Us Company Advisor. A Los Angeles, quando entri a far parte di “Nexxt Expo”, considerato il luogo “cult” del mercato italiano, significa che avrai di certo i riflettori di tutto il mondo puntati addosso.

Monza chiama Los Angeles: «Imprenditori presenti in spazi di grande visibilità»

«È una straordinaria opportunità per “Fiera di Monza e Brianza” che si è concretizzata quest’anno, ma a cui lavoravamo da tempo – spiega il presidente Vincenzo Ascrizzi – siamo onorati di essere stati contattati da Paolo Odierna che ha scelto espressamente la nostra realtà all’interno di Nexxt Expo 2024; i nostri imprenditori potranno essere presenti all’interno di spazi di grande visibilità che faranno respirare l’aria del made in Italy a tutto il mondo. Teniamo moltissimo a questa iniziativa su cui abbiamo investito mettendo a sistema tutta quella parte di attività che permette di ottenere finanziamenti agevolati per chi intravede un’attività all’estero, attraverso consulenze certificate e progetti ben strutturati».

Un’iniziativa a sostegno dell’internazionalizzazione delle piccole e medie imprese italiane finalizzata a sostenere lo sviluppo dell’export di prodotti italiani autentici in California. Un forte accento va messo sulla nascita del primo di 8 negozi, denominati “Visionarium”, un’esposizione permanente di prodotti rappresentativi del meglio del made in Italy, che verrà inaugurata a Los Angeles a maggio.

Le aziende esporranno i loro prodotti direttamente al consumatore finale, saltando le intermediazioni ed ottenendo così notevoli vantaggi economici. Un modello di business innovativo in un luogo dinamico di promozione dei prodotti. L’approdo in California di “Fiera di Monza e Brianza” sarà lanciato dal 17 al 19 aprile all’interno della prestigiosa Design Week di Milano e dal 2 al 3 maggio in un meeting internazionale a Bruxelles.

«Sono due tappe di avvicinamento a Nexxt Expo a Los Angeles- conclude Ascrizzi- esporteremo un modello partito da Monza e che passando per Milano e il Belgio ci proietterà in California. Il 2024 è un anno di punta per “Fiera di Monza e Brianza” che si concluderà a dicembre con la presenza ad Artigianato in Fiera a Milano».