Fuorisalone a Meda: gli eventi per celebrare artigianato e design

Meda è rinomata nel panorama del design e dell’arredamento e accoglie con entusiasmo la Milano Design Week 2024 e il Salone del Mobile. L’amministrazione comunale promuove il “Fuorisalone al Terragni” e “Arti, Attrezzi e Mestieri”, per poter condividere la creatività e il valore dell’artigianato, elementi che rendono Meda cuore pulsante dell’industria del design.

Fuorisalone a Meda: al Terragni

Giovedì 18 aprile, dalle 17, il Cfp “Terragni” di Meda accoglierà il pubblico per un’immersione nell’atmosfera creativa del Fuorisalone. In programma la presentazione di “SPark l’ecopanchina”, arredo urbano ecosostenibile realizzato dagli studenti del “Cfp Terragni” di Meda in collaborazione con l’azienda Riva Mobili d’Arte e Ventuno02 design, esposizione dei mobili delle aziende partner dei “Mestieri del Design”, le mostre “La sostenibilità della bellezza” e “Vado in vacanza se riciclo”, uno spazio palestra “Eco-friendly fitness” e uno spazio dedicato ai bambini a cura del corso ”Tecnico di animazione turistico-sportiva e del tempo libero”. E ancora, laboratori aperti e buffet a cura delle classi del Cfp “ Pertini” di Seregno. Interverranno Luca Santambrogio, presidente della Provincia di Monza e della Brianza e sindaco di Meda, Marcello Correra, amministratore unico di Afol Monza Brianza, previsto il collegamento con Salone del Mobile allo stand del Terragni, allo stand aziendale RivaMobili d’Arte, con il Fuorisalone all’azienda Berto Salotti, interverrà il referente Oasi Lipu di Cesano Maderno Silvia Baldo, e non mancherà il taglio del nastro per la macchina a controllo numerico 5 assi.

Fuorisalone a Meda: mostra fotografica

“Arti, Attrezzi e Mestieri” è invece la mostra fotografica di Armando Belloni che si apre venerdì 12 aprile alle 17 (visitabile sino al 14 aprile). La sala civica Radio di Meda ospiterà una straordinaria esposizione di settanta fotografie in bianco e nero, nate dalla suggestione di una bottega di falegnameria, trasformando la magia di questo luogo in opera d’arte visiva. Un progetto, questo, per tramandare e testimoniare in modo stimolante il mestiere che nasce all’interno di un tempio, la bottega. Immagini rigorosamente stampate dallo stesso Armando Belloni, elemento per lui irrinunciabile. L’ingresso è libero.

«Meda si prepara con orgoglio ad abbracciare lo spirito creativo che caratterizza un periodo così ricco di iniziative legate al mondo del mobile e del design– dichiara il sindaco di Meda, Luca Santambrogio – sono lieto di invitare la nostra comunità a partecipare a questi eventi in cui emergono bellezza, creatività e innovazione. Valori che caratterizzano il nostro amato territorio da sempre».

Gli fa eco l’assessore alla cultura di Meda, Fabio Mariani: «Nel pieno della Milano Design Week e del Salone del Mobile, Meda conferma, ancora una volta, il suo profondo legame con il mondo del design e dell’artigianato. È l’occasione – conclude – per promuovere la bellezza dell’idea creativa che qui, a Meda, non manca. L’elemento che rende unico il made in Meda, conosciuto a livello internazionale è la qualità di ciò che viene ideato e creato».