L’Istituto Meroni di Lissone presente al Salone del Mobile con la panchina Xilofono. La scuola brianzola ha uno spazio all’interno dello stand Brianza Design formazione, è l’unica scuola statale presente accanto ad enti di formazione.

La panchina Xilofono del Meroni di Lissone conquista il Salone del Mobile: l’idea realizzata di Alessandro La Torre

L’opera realizzata da Alessandro La Torre, giovane studente, è stata realizzata con grande collaborazione da Tecnolegno allestimenti srl di Cormano, che si è resa disponibile accogliendo lo studente nei suoi spazi per la concretizzazione del suo progetto.

«Immerso nel fervore creativo del Salone del Mobile a Milano, ho attraversato un mondo di forme, colori e innovazioni. Ogni stand è un’esperienza unica – commenta Lucio Casciaro, vice preside della scuola – un viaggio attraverso l’estetica e la funzionalità. Il design, con la sua capacità di trasformare l’ordinario in straordinario, ha risvegliato l’immaginazione e ha lasciato un’impronta indelebile. Oggi, ho respirato l’essenza stessa della creatività e ho trovato ispirazione in ogni angolo a conferma che il design non è solo arte, ma una forma di vita. La mia fortuna? Fare il prof. in un istituto unico e raro. Grazie Meroni».

La panchina Xilofono del Meroni di Lissone conquista il Salone del Mobile: i complimenti del ministro Valditara

Molta emozione nelle parole del docente che racconta le sensazioni provate all’interno del salone, una full immersion nel design in cui proprio i ragazzi possono essere protagonisti. Così come dimostrano i tanti complimenti ricevuti in questi giorni, dal presidente della provincia di Monza e Brianza Luca Santambrogio al ministro dell’istruzione Giuseppe Valditara, che ha evidenziato “l’importanza della presenza di una scuola statale in un contesto così importante” passando per le innumerevoli fotografie fatte dalle delegazioni straniere alla panchina di Alessandro.

Salone del Mobile Istituto Meroni Lissone: le foto dei visitatori alla panchina

La panchina Xilofono del Meroni di Lissone conquista il Salone del Mobile: studenti e docenti presenti allo stand

«Un plauso al nostro alunno che ha avuto un’idea unica e anche a Giovanni Vita di Tecnolegno – continua la dirigente Valentina Calì – che ha creduto nel progetto e ha collaborato perché un sogno diventasse realtà».

Da martedì e sino alla chiusura dell’evento i ragazzi delle quinte saranno presenti allo stand, con gli assistenti tecnici Tommaso Gritti e Giuseppe Fazzari, i docenti Margherita Cimin Corradi e Attilio Armando Tronca che seguono questi giovani talenti.

La stessa azienda Tecnolegno ha postato i complimenti sui canali social: “Orgogliosi di aver partecipato a questa iniziativa e di aver trasformato in realtà un’idea unica di uno studente appassionato. Un grande applauso a lui, ai professori, alla scuola e a tutti coloro che hanno contribuito. Non smetteremo mai di dare spazio e stimoli alle nuove generazioni di artigiani, per garantire un futuro sia a loro che al nostro settore!”.

La panchina Xilofono del Meroni di Lissone conquista il Salone del Mobile: le linee guida del progetto

Una panchina da esterni unica, per i colori, per i dettagli e per il suono già perché come un vero Xilofono ogni tasto ha la sua tonalità: «Diverse aziende si sono avvicinate in questi giorni- conclude Casciaro- per proporsi con nuove collaborazioni per offrire sempre nuove possibilità ai nostri ragazzi. Siamo davvero orgogliosi e soddisfatti di questo risultato».