Monza, il saluto di Busnelli: «Che onore la sfida di Acinque»

Sei anni intensi, ma gratificanti e ricchi di soddisfazioni. Paolo Busnelli, monzese, già presidente di Acsm-Agam e vice presidente di Acinque, ricorda ancora l’emozione quando nel 2018 l’allora sindaco Dario Allevi gli prospettò la presidenza di «quell’azienda che mi aveva incuriosito fin da bambino quando dall’oratorio di san Gerardo vedevo gli impianti che distribuivano il gas in città».

Per Busnelli fu un onore e una sfida alla quale non poteva sottrarsi.

Monza, il saluto di Busnelli: la sfida del 2018

«Nel 2018 il mondo era diverso sottolinea-non avevamo ancora sperimentato la pandemia, le guerre e la situazione economica che ne è derivata. Eppure, l’azienda ha raggiunto obiettivi ambiziosi». In primis, l’aggregazione delle storiche utilities di Monza, Como, Lecco, Sondrio e Varese che ha visto la luce a metà del 2018.

«È stata una scelta coraggiosa, ma necessaria, in un mercato che stava cambiando e in un mondo come quello dell’energia che necessitava di maggior spazio per la ricerca e l’innovazione e, di conseguenza, di investimenti corposi e continuativi. Le piccole aziende non avrebbero potuto farcela da sole».

Monza, il saluto di Busnelli: le collaborazioni importanti

Un risultato di cui Busnelli va particolarmente fiero ha riguardato le persone. «Nessun posto di lavoro è stato tagliato-sottolinea- e abbiamo creato un’identità e una cultura comune tra persone che fino a poco prima lavoravano per aziende concorrenti».

Importante è stata la collaborazione intensa e concreta con i territori «con investimenti per sostenere l’economia locale e generare valore dando priorità all’utilizzo di fornitori locali».

Busnelli ha sempre creduto nell’appoggio alle associazioni «che lavorano in silenzio ma che sono un valore aggiunto per tutti noi» e alle iniziative che animano le comunità. «Uno dei ricordi più cari è la collaborazione con Fondazione della Comunità di Monza e Brianza per combattere ogni forma di povertà: educativa, alimentare, tecnologica».

E poi la collaborazione con altre importanti aziende partecipate come Brianzacque, Farmacom, AEB, e con Assolombarda: «Abbiamo unito le forze nell’esclusivo interesse dei nostri territori».

Monza, il saluto di Busnelli: il futuro con A2A

Busnelli lascia con serenità un’azienda sana, entusiasta, ricca di professionalità.

«Ora dovrà decidere il suo ruolo: se difendere la propria indipendenza o rafforzare le sinergie con il socio industriale A2A».

L’ex presidente vuole esprimere riconoscenza a coloro che hanno condiviso il suo cammino: «A colleghi e dipendenti perché è solo grazie a loro se sono stati raggiunti risultati economici eccezionali, che si sono tradotti in utili distribuiti ai soci e, quindi, anche al Comune di Monza; alle diverse associazioni e a chi ha creduto in me, in particolare a Dario Allevi che mi ha affidato la responsabilità».