Scomparso tra Albiate e Triuggio: l’appello anche in tv

I giorni passano, ma finora le ricerche continue tra Albiate e Triuggio non hanno dato esiti. La famiglia di Corrado Semeraro, scomparso il 12 marzo, nelle ultime ore ha giocato anche la carta della tv. E nella vicenda dell’uomo di cui non si hanno notizie da una settimana scendono in campo la trasmissione “Chi l’ha visto?” e l’Associazione Penelope, l’associazione nazionale delle famiglie e degli amici delle persone scomparse.

Scomparso tra Albiate e Triuggio: si cerca Corrado Semeraro, 55 anni

L’appello è per Corrado Semeraro, 55 anni e residente a Macherio. Quello che si sa è che martedì intorno alle 19 ha parcheggiato l’auto vicino al palazzetto dello sport ad Albiate e poi si sarebbe allontanato a piedi verso Triuggio, lasciando a bordo anche il cellulare. È stato ripreso da una telecamera comunale.

Scomparso tra Albiate e Triuggio: i soccorsi impegnati da venerdì mattina

Quello che in primo momento era sembrato un allontamento volontario e che ha portato la famiglia a presentare denuncia ai carabinieri, col passare del tempo si è caricato di ansia e mistero. Le ricerche sono scattate nella mattina di venerdì 15 marzo e hanno impegnato fino a domenica sera vigili del fuoco, carabinieri, protezione civile, personale specializzato nelle ricerche fluviali, droni, unità cinofile. Una base in Villa Campello ad Albiate e la lente su tutto il territorio di boschi e del Lambro.

Scomparso tra Albiate e Triuggio: com’è vestito

Semeraro al momento della scomparsa indossava un giubbotto scuro con cappuccio, un paio di jeans e scarpe da ginnastica blu con suola bianca. Gli manca un incisivo ed è un fumatore. L’appello sottolinea che potrebbe essere in difficoltà.

Scomparso tra Albiate e Triuggio: chiamare il 112

Chiunque avesse informazioni utili deve rivolgersi al 112.