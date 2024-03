Ancora nessuna traccia della persona scomparsa, ricerche per tutto il giorno a Triuggio

Proseguite a Triuggio, lungo il fiume Lambro, anche per tutta la giornata di sabato 16 marzo le ricerche con squadre miste di Vigili del fuoco e Protezione civile, con supporto di cinofili e droni, della persona scomparsa da venerdì 15 marzo. Al momento nessuna traccia. Si tratterebbe di un allontanamento volontario. La sua vettura è stata trovata nei pressi del Palazzetto dello sport di Albiate, in via Alighieri. A dare l’allarme sono stati i familiari con denuncia ai carabinieri di Biassono.

Il campo base ad Albiate

Persona scomparsa cercata a Triuggio, campo base ad Albiate

Il campo base delle operazioni è stato disposto al municipio di Albiate. Impegnati i cinofili di The rescue dog di Triuggio che essendo “di casa” hanno contributo diffusamente alle ricerche, la squadra dei vigili del fuoco sommozzatori di Milano e la squadra S.A.F di Como insieme alle squadre e ai mezzi inviati dal Comando provinciale di Monza e Brianza.