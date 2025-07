Cesano, le 15 strade del Piano asfaltature: c’è anche la Nazionale dei Giovi

Le strade di Cesano Maderno si rifanno il look: nuove asfaltature in arrivo per migliorare la sicurezza e la situazione di decoro. La giunta comunale nei giorni scorsi ha approvato il progetto esecutivo mettendo sul tavolo uno stanziamento di 700mila euro: non basterà ovviamente per rifare tutte le strade della città, ma permetterà comunque di risolvere i problemi in quindici strade del territorio. Queste erano state individuate ormai da tempo. Come sempre la scelta è frutto dell’osservazione e di “dati incrociati”: si arriva sempre a definire le necessità in base ai sopralluoghi dell’ufficio tecnico, alle osservazioni della polizia locale che ha sempre agenti in giro per tutte le strade della città. E, naturalmente, si tiene conto anche delle numerose osservazioni che arrivano in municipio su iniziative dei singoli cittadini.

Piano asfaltature da 700mila euro a Cesano: le 15 strade nell’elenco del Comune

Ognuno vorrebbe la strada davanti a casa liscia come il tappetino di un tavolo da biliardo: le risorse però sono quelle che sono e, di conseguenza, per l’attività di manutenzione straordinaria bisogna poi arrivare a definire priorità che si basano non soltanto sulle condizioni del manto stradale, ma anche sulla collocazione della strada (quella che ospita servizi pubblici sarà più considerata di una dove c’è solo un’abitazione) e, insieme, aggiungendo anche la mole di traffico che ospita. Per la manutenzione ordinaria, la buca che si apre sulla strada o altri lavori di questo tipo, ci sono ovviamente risorse aggiuntive.

Cesano, un tratto della Nazionale dei Giovi sotto i ferri

Messi insieme tutti questi dati, con l’importo a disposizione l’amministrazione comunale ha stilato un elenco di quindici strade. Su tutte, per dimensione e volumi di traffico, spicca la Nazionale dei Giovi. Non sarà completamente riqualificata: sulla grande arteria viabilistica ci sono già valutazioni in corso da parte dell’amministrazioni comunale per una profonda trasformazione, con lo scopo di renderla più vivibile e, allo stesso tempo, di valorizzare anche tutte le attività commerciali. Intanto si interviene per l’asfaltatura nel tratto compreso tra la rotonda dei carabinieri e, indicativamente, fino a via Mazzucchelli. Importante, anche in questo caso per il ruolo che la strada riveste nella viabilità cittadina, l’asfaltatura di via Magenta. È la strada di accesso al Villaggio Snia per chi proviene dalle Groane.

A tutti gli effetti è una delle più trafficate della città. Nello stesso quartiere lavori previsti anche in via Friuli. Nell’elenco approvato dalla giunta comunale figurano anche le vie Bernina, Grigna, delle Campiane, Giuseppe Mariani, Giovanni De Medici, dei Mille, Antonio Vivaldi, Bergamo, Luigi Settembrini (situata nel quartiere di Cascina Gaeta, rappresenta l’intervento più corposo tra tutti quanti), Somalia, Edmondo De Amicis, Julia. Secondo il cronoprogramma approvato dalla giunta l’intero intervento sulle quindici strade dovrebbe concludersi nell’arco di tre mesi