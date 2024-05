Monza: fermato alla guida del furgone, non ha né patente né revisione

I documenti c’erano, ma non erano veri. Intanto la patente, falsa. E poi la revisione, falsificata anche lei. Documenti personali: nemmeno l’ombra. È così che un un uomo di 37 anni, di nazionalità moldava, ha rimediato multa e denuncia.

Tutto è successo nel centro storico di Monza, dove il cittadino straniero è stato fermato dalla polizia locale per un controllo, nel pomeriggio di mercoledì 8 maggio. Intercettato su un furgone dalla pattuglia in piazza Trento e Trieste, ha mostrato agli agenti la patente di guida: agli uomini del comando è apparsa immediatamente falsa – e subito sequestrata. Lo stesso è risultato per la carta di circolazione con dichiarazione di revisione fasulla, ritirata dagli agenti.

Il 37enne è stato così portato al comando per l’identificazione, dal momento che non aveva con sé nemmeno documenti personali: una volta identificato e dopo i rilievi, la sanzione per guida senza patente e una denuncia a piede libero.