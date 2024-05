Rotary Monza e Lissone: conferma del progetto per gli studenti bravi ma fragili

Niente premi a pioggia, ma un sostegno solo a una categoria di studenti: quelli capaci e con un Isee famigliare inferiore a 20mila euro. Una “filosofia” alla base dell’iniziativa “Un aiuto agli studenti meritevoli”, attuata dai sei club rotariani del Gruppo Brianza 1: Rotary Monza, Monza Est, Monza Ovest, Villa reale, Monza e Brianza, Nord Lissone.

Rotary Monza e Lissone: gli istituti coinvolti, aiutati 150 studenti

Un’unione di forze che in quest’anno scolastico ha permesso di aiutare 150 studenti. Questi ultimi frequentano gli istituti monzesi Olivetti e Mapelli, Ipsia Meroni di Lissone. Il progetto ha interessato in misura minore anche il liceo Frisi e l’istituto Hensemberger. L’operazione era partita nel 2020.

«Allora – precisa Aldo Fedeli, past president Rotary Monza, responsabile del progetto – si era in piena pandemia. Fornimmo i tablet per favorire la didattica a distanza. Poi ci siamo accorti che c’era l’esigenza di assicurare ad alcuni studenti i libri di testo. Ma volevamo premiare il merito. Riceviamo e-mail di genitori che ci ringraziano per l’aiuto assicurato ai propri figli».

Rotary Monza e Lissone: iniziativa confermata e celebrata con un pranzo a scuola

L’iniziativa è stata confermata per il prossimo anno scolastico. Quest’anno ha impegnato risorse per 18mila euro. La riuscita del progetto è stata festeggiata martedì con un incontro ospitato dall’Istituto di via Lecco. Una rappresentanza degli studenti ha organizzato un pranzo, sotto la supervisione di Vincenzo Butticè e Giovanni Conidi, rispettivamente docenti di cucina e sala e vendita.

«Questo appuntamento – spiega Domenico Cogliati, assistente del Governatore del Gruppo Brianza 1 – è il coronamento dell’iniziativa».

«La collaborazione con i Rotary – commenta Renata Cumino, preside dell’Olivetti – è magnifica».

Al pranzo hanno preso parte anche l’assessore Egidio Riva e Sandra Perez, docente di inglese in un Istituto di Cordoba, gemellato con l’Olivetti.