Limbiate: grave dopo lo schianto, motociclista soccorso col defibrillatore

In stato di incoscienza, è stato rianimato dagli agenti della Polizia locale di Limbiate prontamente accorsi con un defibrillatore collocato sul mezzo di servizio. L’uomo ha ripreso conoscenza ed è stato trasportato d’urgenza all’ospedale.

Limbiate: grave dopo lo schianto, incidente in via Monte Bianco tra moto e furgone

È accaduto lunedì 6 maggio, in via Monte Bianco, di fronte al palazzo comunale, conseguenza di un serio incidente stradale che ha coinvolto, intorno alle 10.40, un furgone corriere che, in direzione del centro, nell’effettuare una svolta non avrebbe dato la precedenza a una moto che procedeva in via Montebianco in direzione di Mombello.

Limbiate: grave dopo lo schianto, il pronto soccorso della polizia locale

Ne è scaturito un violento impatto a seguito del quale il motociclista, un 57enne di Bovisio, è rovinato sull’asfalto. Le sue condizioni sono apparse serie. Sul posto sono giunti gli agenti di Polizia locale che, riscontrando uno stato di incoscienza e assenza di respiro, hanno soccorso l’uomo con il defibrillatore. Il motociclista, che ha ripreso conoscenza, è stato trasportato dal 118 all’ospedale di Garbagnate Milanese. Per lui prognosi di 30 giorni per frattura costale e una frattura all’arto superiore. Al conducente del furgone è stata ritirata la patente.