Sollecitazione del difensore civico: e luce fu sul passaggio pedonale tra Varedo e Bovisio

Il passaggio pedonale sulla Comasina, angolo via Di Vittorio, tra Varedo e Bovisio Masciago è finalmente illuminato. Il nuovo passaggio protetto che dalla zona mercato conduce al parcheggio del supermercato è finalmente in sicurezza, dopo le segnalazioni fatte al Difensore civico regionale da un cittadino.

Sollecitazione del difensore civico: tutto è nato dalla segnalazione di un cittadino

Il bovisiano in questione era dovuto ricorrere all’ufficio regionale per indicare che un passaggio pedonale di recente creazione perché assolutamente necessario in quel punto della Statale dei Giovi mancava ancora di luce pubblica. Il che, dopo mesi dalla sua creazione, costituiva un rischio il passaggio particolarmente insidioso in un punto a passaggio continuo e anche ad alte velocità in qualsiasi ora del giorno e della notte. Questa settimana il passaggio è stato messo in tutela, dopo l’intimazione da parte del difensore regionale al Comune.

Sollecitazione del difensore civico: gli interventi collaterali della mini rotatoria di corso Milano

Gli interventi collaterali alla stesura definitiva della mini rotatoria di corso Milano sono ultimati ormai da mesi, e consistono nella messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali di un tratto particolarmente trafficato e assolutamente insidioso per l’utenza della strada come può essere la Statale dei Giovi lungo quel pezzo di strada. Ma un palo della luce, quello appunto che sorge all’altezza del distributore di benzina, in questi mesi è rimasto costantemente spento. Causando le segnalazioni di diversi concittadini, fino alla segnalazione e all’intervento del difensore civico regionale.

Il Comune di Bovisio Masciago nelle ultime settimane si era visto arrivare la comunicazione con l’invito a provvedere a riparare il guasto. Il sindaco Sartori ha fatto presente la cosa agli operatori di riferimento e la luce è stata finalmente riaccesa in quel punto.