Parco di Monza: torna “In Corsa con Marco”, per sostenere Luce e Vita

Torna domenica 12 maggio l’11esima edizione di “In Corsa Con Marco” (dalle 10 al Parco di Monza). Marco è Marco Casati, un triatleta, proprietario di due palestre, mancato a 34 anni a causa di una malattia oncoematologica: per questo la moglie e gli amici hanno dato vita al progetto che si ripete per l’11esima volta e raccoglie fondi per l’associazione Luce e Vita dell’ospedale San Gerardo, realtà storica che collabora con l’ematologica dell’Irccs.

Parco di Monza: torna “In Corsa con Marco”, tre percorsi

La manifestazione podistica “negli anni è cresciuta sempre più e tante persone hanno imparato a conoscerla e a conoscere indirettamente Marco”: percorsi da 5, 10 e 15 chilometri a partire da Cascina San Fedele.

Parco di Monza: torna “In Corsa con Marco”, in dodici anni raccolti oltre 110mila euro

“Ufficialmente è l’undicesima edizione e in tutti questi anni sono stati raccolti e donati a Luce e Vita in dodici anni oltre 110.000 euro. L’obiettivo è sempre quello di allargare la partecipazione e raccogliere sempre più fondi per aiutare tutte quelle persone che purtroppo si trovano costrette ad affrontare un percorso faticoso”.

Sabato 11 e domenica 12 Maggio sarà possibile iscriversi direttamente al Parco di Monza (fino al 9 maggio anche online), per informazioni incorsaconmarco.it.