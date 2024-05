Albiate, il progetto di riforestazione di Giuseppe Caprotti: «In un anno morti 123 alberi su 990»

«Presenterò un progetto di riforestazione dei 25 ettari circa che oggi sono occupati da boschi. Inoltre vorrei, progressivamente, con la Fondazione Guido Venosta, sostituire i prati dei terreni agricoli con alberi e arbusti». L’imprenditore albiatese Giuseppe Caprotti spiega perché serve un progetto di riforestazione e forestazione per Albiate, nello specifico per l’ambito verde che negli ultimi anni ha subito durissime conseguenze derivanti dalle estremizzazioni del cambiamento climatico.

Albiate, il progetto di riforestazione di Giuseppe Caprotti: la relazione di un agronomo sui terreni al confine con Carate Brianza

Nei terreni accanto alla residenza dell’imprenditore, tra Albiate (per la maggior parte) e Carate Brianza, che costituiscono un parco aperto a tutti, da febbraio 2023 ad oggi sono morti 123 alberi su 990.

«Una strage silenziosa, ma reale – la definisce Caprotti, sulla base della relazione presentata da un agronomo – Si tratta, solo nell’ultimo anno, della perdita del 15% circa di alberi. Non entro nel merito del pregresso e delle ragioni di questo disastro. Nè su cosa bisognerebbe fare con l’acqua. Dico solo che ci vogliono nuove specie di piante, più resistenti al caldo e alla siccità. Devono anche essere piante con radici più profonde dei pioppi presenti ora, per resistere al vento delle tempeste. La deforestazione favorisce inquinamento e malattie. Questa zona rischia la desertificazione».

Albiate, il progetto di riforestazione di Giuseppe Caprotti: riguarderà 25 ettari di boschi e prati su terreni agricoli

Per questi motivi, Caprotti presenterà un progetto di riforestazione dei 25 ettari circa che oggi sono occupati da boschi. E, con la Fondazione Guido Venosta, di cui è presidente, ambirebbe a sostituire i prati dei terreni agricoli con alberi e arbusti. Veri e propri interventi di riforestazione e forestazione.

Albiate, il progetto di riforestazione di Giuseppe Caprotti: «2023 da bollino rosso per il clima»

Ma non c’è tempo da perdere: «Il 2023 è stato un anno da bollino rosso per il clima – conclude – Questi 25 ettari rappresentano un polmone verde da tutelare; il mio obiettivo è di continuare a garantire una fruizione pubblica: il verde rilascia ossigeno e camminare nel verde è fondamentale per la salute».