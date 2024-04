Vedano, Merlini: «Biolago progetto eccellente e abbiamo anche risparmiato»

Il sindaco di Vedano al Lambro, Marco Merlini, non ci sta. Il biolago è – secondo la Giunta di centrodestra un fiore all’occhiello. E lo difende a spada tratta. Come promesso dunque Merlini, nell’ultimo consiglio comunale, non si è certo tirato indietro nel rispondere punto per punto alle critiche mosse al progetto di via Ferrari dall’opposizione di Lista per Vedano.

Vedano, Merlini: “Biolago porterà anche camminamenti, cinque aree di sosta illuminate, fontane e panchine”

Innanzitutto il primo cittadino ha specificato che il progetto prevede, oltre al biolago, la presenza di camminamenti, di cinque aree di sosta illuminate e con panchine, dissuasori di transito e fontanella per bere. In secondo luogo Merlini ha parlato dei costi per l’opera, definiti uno spreco di soldi dall’opposizione. “La realizzazione del biolago non ha portato a nessun incremento dei costi di realizzazione – ha spiegato – aggiungendo che i fondi erogati da Regione Lombardia, in seguito alla richiesta fatta nel 2021 dalla giunta Meregalli, non prevedevano le alberature per circa 102mila euro né lo spostamento della cabina Enel per 123mila euro”.

Vedano, Merlini: “I nuovi alberi costeranno 56mila euro e non 102mila”

La Giunta Merlini afferma di aver portato il costo dei nuovi alberi, che andavano comunque inserite nel progetto, da 102 ad appena 56mila euro. Decidendo inoltre di non spostare la cabina Enel con un ulteriore risparmio di 123mila euro.

Vedano, Merlini: “Non spostando la cabina Enel, risparmiati 123mila euro”

“Lista per Vedano – ha aggiunto Merlini – sostiene che sperperiamo risorse pubbliche realizzando un biolago a pochi metri dal parco recintato più grande d’Europa. Ma è tutto il contrario. L’amministrazione precedente, guidata da Lista per Vedano, aveva richiesto una rigenerazione urbana che sarebbe costata circa 100mila euro solo per gli alberi, proprio a due passi dal parco di Monza e quindi non si capisce il senso della polemica ad ogni costo. Il biolago oltretutto non costa nulla in più ai vedanesi rispetto al contributo di Regione che non abbiamo chiesto noi”. Il sindaco Merlini infine è poi tornato a parlare del progetto del Polo culturale voluto da Lista per Vedano. Il costo dell’opera sarebbe arrivato a oltre 5 milioni e 300mila euro, al netto degli aumenti dei materiali stimati intorno al 20 per cento e senza la presenza di parcheggi per il teatro.