Monza: maltempo e primi freddi, buche sulle strade spuntate come funghi

A Monza la “caccia alla buca stradale” non richiede molto impegno: le voragini, in questi primi giorni di novembre, a causa del maltempo e dei primi freddi, sono lì che ti guardano. E gli schizzi di fango sono tra i più temuti dai pedoni che ci passano accanto. Solo a titolo di esempio quella nella foto è in via della Birona. Presente ormai da un paio di settimane, si sta allargando e approfondendo sempre più. Ciclisti e scooteristi sono avvisati: occhio.

Un primo piano della buca che si è aperta in via della Birona a Monza

Le buche sulle strade di Monza, colpa del maltempo e dei primi freddi

Ma evidentemente non è la sola: in città è in buona compagnia. Altre buche si sono palesate in via Monti e Tognetti, e poi in via Villoresi. E c’è da immaginare che altre siano spuntate un po’ qua e un po’ là, non solo a Monza ma anche nel resto della provincia. Segnalazioni (in primis da fare ai Comuni) sono ovviamente ben accette e doverose.