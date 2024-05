Seveso: cade un albero sulla strada per la Comasina, traffico deviato per un’ora

Un albero caduto in via Cacciatori delle Alpi ha paralizzato il traffico a Seveso nel pomeriggio di giovedì 2 maggio. La pianta ha invaso la carreggiata dal muro di contenimento e sul posto sono dovute intervenire le forze dell’ordine per mettere in sicurezza l’area e soprattutto per deviare il traffico, in attesa degli operatori per tagliare e rimuovere il tronco. L’operazione è durata circa un’ora.

Seveso albero caduto su strada

Seveso: cade un albero sulla strada per la Comasina, direttrice anche per i mezzi pubblici

Via Cacciatori delle Alpi è la strada che porta dalla Comasina, da Seveso centro verso la località Altopiano. Ed è una direttrice di passaggio anche per il trasporto pubblico. Nell’immediato la Polizia Locale ha deviato il traffico e in attesa dell’avvio delle operazioni di rimozione della pianta che, probabilmente, ha ceduto a causa della pioggia.

Seveso albero caduto su strada Seveso albero caduto su strada

Fortunatamente al momento del crollo, nessun mezzo si trovava a passare dall’area. Il primo della fila però era proprio un autobus del trasporto pubblico. Si è creato qualche disagio, ma gli agenti sono intervenuti per ridurre al minimo le ripercussioni sulla viabilità locale.