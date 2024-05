Monza: incendi all’esterno di un ristorante e a un distributore di benzina, arrestato un piromane 44enne

Prima avrebbe dato fuoco ad alcuni arredi esterni di un ristorante, poi sarebbe andato in un distributore di carburante dove avrebbe posato a terra le pistole di erogazione delle pompe e anche in questo caso avrebbe utilizzato l’accendino incendiando le parti terminali degli erogatori. Fortunatamente non ci sono state gravi conseguenze e il presunto responsabile è stato fermato e arrestato dagli agenti della Polizia di Stato dopo una telefonata al 112 da parte della titolare del ristorante.

Monza: il 44enne in azione e la telefonata al 112 dal ristorante

I fatti si sono svolti nel pomeriggio di domenica 12 maggio: in azione un cittadino marocchino di 44 anni. L’incendio all’esterno del locale, pur circoscritto, ha suscitato “reazioni di allarme e panico tra i presenti” dice la Questura. Lo sconosciuto, avvicinato dal compagno della proprietaria, avrebbe inveito contro di lui “minacciandolo”. La compagna, ancora al telefono con la centrale operativa ha nel frattempo notato che le pistole erogatrici di una stazione di servizio nelle vicinanze erano riverse a terra.

Monza, il 44enne con l’accendino bloccato dalla Polizia: ha patteggiato la pena

​Equipaggi della Squadra Volanti, raggiunto immediatamente il luogo hanno individuato il 44enne grazie alle descrizioni e l’hanno bloccato: si è presentato “in evidente stato di agitazione”, con un accendino in mano.​ Raggiunto il distributore di carburante hanno trovato le quattro pistole erogatrici “con la parte terminale completamente bruciata”, a terra. Contattato il gestore dell’area di servizio, l’area è stata messa in sicurezza.

Attraverso le immagini di videosorveglianza, successivamente, i poliziotti hanno avuto conferma dell’accaduto: avrebbero visto il 44enne in azione aggirarsi “con fare sospetto nei pressi della pompa di benzina” e, una volta estratte le quattro pistole, dare fuoco con un accendino. L’uomo, incensurato e regolare in Italia, è stato arrestato per tentato incendio e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per il giudizio direttissimo, che si è concluso con il patteggiamento a 1 anno e 2 mesi.