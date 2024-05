Monza: Momo il baby sitter “gigante buono” ferma una sconosciuta nel giardino condominiale

Avrebbero approfittato dell’orario di pausa del portinaio del condominio, in via Volta, a Monza, per penetrare nel giardino dell’edificio, forse intenzionate a commettere un furto in abitazione. Una delle due sarebbe stata infatti in possesso di una chiave inglese che avrebbe gettato prima dell’arrivo delle forze dell’ordine e poi recuperata dagli agenti.

Monza: due sconosciute nel giardino di un condominio, il baby sitter si insospettisce

Si tratta di due donne, notate nel primo pomeriggio di giovedì 16 maggio da un baby sitter di una delle famiglie dello stabile. Insospettito di trovarle nel giardino ha chiesto loro spiegazioni e ha preso tempo in modo da poter allertare il portinaio e chiamare il 112.

Monza: una delle donne rincorsa e bloccata prima dell’arrivo della polizia

Provvidenziale: le due sconosciute, infatti, a quel punto avrebbero tentato di allontanarsi. Una si è dileguata, la seconda, in stato interessante, è stata rincorsa e fermata dal baby sitter e trattenuta fino all’arrivo della polizia di Stato che, secondo quanto riferito dai testimoni, l’avrebbe presa in consegna per accertamenti.

Un “eroe” lo definisce la padrona di casa: “Momo – dice – è un ragazzo senegalese da 13 anni in Italia, baby sitter da 5 anni, un gigante buono“. E’ stato aiutato: “da Satis, il portinaio del condominio”, aggiunge, e dei due ha inviato una foto.