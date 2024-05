Monza: mezzi e personale dell’impresa Sangalli in via Boccaccio a togliere il fango lasciato dal Lambro

Mezzi e personale dell’impresa Sangalli in via Boccaccio a Monza, nel pomeriggio di giovedì 16 maggio, per rimuovere il fango che ha invaso la strada dopo l’esondazione del Lambro causata dalla violenta ondata di maltempo che ha interessato la provincia di Monza

Monza: Impresa Sangalli impegnata tempestivamente nella pulizia di via Boccaccio

L’azienda è intervenuta tempestivamente per effettuare operazioni di pulizia della strada: “svolgendo anche tutte le attività necessarie per contribuire al ripristino della viabilità stradale” spiega in una nota.

“Impresa Sangalli desidera esprimere la più sincera vicinanza a tutti i cittadini colpiti da eventi atmosferici avversi, e conferma il proprio impegno nel supportare la comunità monzese in questi momenti di difficoltà” conclude la nota.