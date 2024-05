Monza città dell’inclusione: l’assessore invita il ministro Locatelli

“In questa cornice di eventi, sarei lieto se, il giorno 26 maggio, Lei potesse pranzare insieme agli attori delle compagnie teatrali e quindi partecipare, nel primo pomeriggio, alla premiazione del festival Lì sei vero”.

Firmato: l’assessore al Welfare di Monza, Egidio Riva, che cogliendo l’occasione della settimana di eventi con il ”Concertozzo” (e non solo) di Elio e le Storie tese per PizzAut e il festival nazionale (anzi internazionale) di teatro e disabilità organizzato dalla compagnia teatrale il Veliero, ha invitato il ministro per le disabilità Alessandra Locatelli a venire in città. L’oggetto della email inviata alla rappresentante del governo Meloni chiarisce il quadro: “Monza Città dell’inclusione”.

Monza città dell’inclusione: le iniziative in agenda

Sarà, in effetti, una settimana speciale, che conferma una volta di più la vocazione di Monza (e della Brianza) per il terzo settore e l’associazionismo: oltre agli appuntamenti con Elio e soci, sarà la settimana della nuova edizione di “Lì sei vero” con il Veliero, di cui da sempre il Cittadino è media partner e che occuperà la settimana con appuntamenti e soprattutto spettacoli da martedì 21 a domenica 26 maggio al Binario 7 (la presentazione ufficiale è in programma venerdì 17). C’è poi anche un terzo appuntamento di spettacoli dagli ampi risvolti sociali, cioè Visiona Movie Fest, concentrato nella giornata del 25 maggio.

Insomma: sette giorni che parlano di inclusione che hanno spinto l’amministrazione comunale a portare l’impegno diffuso della città all’attenzione del ministro Locatelli, invitato a partecipare al momento di festa in programma la prossima settimana al termine di Lì sei vero.