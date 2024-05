Meteo Monza e Brianza: maggio inizia con nuvole e pioggia

Dopo due giorni di temperature di nuovo miti, quasi primaverili, tornano le nuvole e la pioggia anche sulla provincia di Monza e Brianza. Dall’1 maggio, cronometrata sul giorno festivo, è in arrivo una perturbazione con piogge e temporali, accompagnate da un abbassamento delle temperature.

Meteo Monza e Brianza: le tendenze nazionali

Le previsioni degli esperti di 3b Meteo per l’Italia dicono, per mercoledì, temperature in generale diminuzione, in particolare al Centro-Nord, con valori che spesso non raggiungeranno i 20°C di giorno. Poi ulteriore lieve calo termico al Centro-Nord per la giornata di giovedì, ma anche sul basso Tirreno e in Sardegna.

Meteo Monza e Brianza: il cielo sulla provincia, peggiora giovedì

Per il cielo sulla provincia di Monza e Brianza si traduce in nuvole con pioggia dalla tarda mattina di mercoledì e poi altre possibili piogge dal tardo pomeriggio e nella serata. Peggiora giovedì con rovesci nella notte e poi temporali e nuove piogge nel corso della giornata.Temperature massime intorno ai 15 gradi.

Meteo Monza e Brianza: per venerdì previsioni ancora in sospeso

La perturbazione dovrebbe andare in esaurimento nella giornata di venerdì, ma le previsioni non sono ancora precise in attesa del ritorno più stabile dell’alta pressione.