Arcore e Villa Greppi firmano l’accordo per portare ancora più cultura in città

È stato siglato lo scorso sabato 11 maggio l’accordo tra il Comune di Arcore e il consorzio Brianteo Villa Greppi. Tale accordo, come divulgato dalle parti andrà a costituire un’occasione per l’amministrazione arcorese ed i cittadini della cittadina brianzola, di testare i servizi culturali messi a disposizione dal consorzio con sede a Monticello Brianza. “Sono molto soddisfatta di questo accordo – ha commentato Lucia Urbano, presidente del Consorzio Brianteo Villa Greppi – già negli anni passati diversi comuni si sono convenzionati con il Consorzio, ma è la prima volta che stipuliamo una convenzione con un comune dalle dimensioni di Arcore.”

Arcore e Villa Greppi firmano l’accordo e le parole di Urbano

Accanto ai comuni consorziati e al Comune di Sirone, convenzionato con il consorzio, da maggio anche a Arcore potrà usufruire, come comune esterno all’ente, di una serie di servizi culturali e formativi. Per Arcore, nel rispetto della mission del consorzio, questo costituirà un non indifferente sostegno nell’organizzazione di attività culturali e formative. “Nei mesi scorsi abbiamo incontrato il funzionario e l’assessore alla cultura, che in seguito hanno partecipato anche a un paio di Tavoli Assessori -continua la presidente Urbano – in tal modo hanno avuto la possibilità di conoscere più da vicino le nostre proposte, hanno apprezzato come lavoriamo e espresso la volontà di partecipare alle nostre rassegne. Li ringrazio per la fiducia e ai loro spirito collaborativo”.