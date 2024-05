“Happy”, progetto di Fondazione Venosta per il benessere degli adolescenti: coinvolge anche Seregno e Sovico

Un progetto di comunità per il benessere degli adolescenti. Si chiama “Happy” il nuovo progetto sociale promosso dalla Fondazione Guido Venosta, presieduta dall’imprenditore albiatese Giuseppe Caprotti, in collaborazione con Minotauro, istituto di analisi dei codici affettivi di Milano, Le Comunità della Salute presiedute dal sovicese Filippo Viganò, Csv Milano e Csv Monza, Lecco, Sondrio Ets, il cui scopo è il benessere psicologico degli adolescenti della provincia di Monza e Brianza e dell’area metropolitana milanese.

“Happy” durerà 3 anni e in Brianza coinvolgerà i Comuni di Seregno e Sovico.

“Happy”, il progetto per il benessere degli adolescenti: «Prevenire l’emergere di problemi legati al corpo e alla socialità»

«“Happy”, progetto di prevenzione e intervento di sostegno per il benessere psicologico degli adolescenti, intende favorire un’analisi condivisa delle esigenze evolutive degli adolescenti e di progetti di crescita di lungo respiro – fa sapere Giuseppe Caprotti – si rivolge a ragazzi della scuola superiore di primo e secondo grado, genitori, insegnanti, associazioni e gruppi informali che si aggregano spontaneamente in luoghi particolari, come un cortile, un campo da calcio, una piazza, adottano un gergo specifico e contrassegni propri (vestiario, tatuaggi…) e in genere sono in concorrenza con altre aggregazioni simili. Obiettivo è prevenire l’emergere di problemi legati all’attacco al corpo (tentativi di suicidio e disturbi alimentari) e al ritiro sociale e scolastico attraverso la partecipazione attiva dei ragazzi ad attività formative, coinvolgendo la cittadinanza, i genitori e la comunità educante nel suo complesso».

“Happy”, il progetto per il benessere degli adolescenti: mappa dei territori coinvolti

Si mapperanno i territori coinvolti fornendo un’analisi delle esigenze reali dei giovani, costruendo azioni di sostegno e di sensibilizzazione. Coinvolti il Municipio 7 (Baggio, De Angeli, San Siro) di Milano e i Comuni di Sovico e Seregno, in Brianza. Nel Municipio 7 si sta già agendo su un’area compresa tra piazza Selinunte e piazzale Segesta, una delle zone più a rischio della città. L’intervento è facilitato anche all’interessamento di don Franco Molteni, già parroco di Albiate, ora coadiutore della parrocchia Beata Vergine Addolorata di San Siro, dove i cittadini italiani e di religione cristiana sono minoranza. I primi risultati si stanno vedendo: alcuni giovani che sono arrivati in prima media ora sono volontari, altri hanno scoperto la fiducia in se stessi e il coraggio di esprimersi.

“Happy”, il progetto per il benessere degli adolescenti: 2mila ragazzi coinvolti tra Seregno e Sovico

In Brianza la prima “zona” che ha aderito è il liceo “Parini” di Seregno. A Sovico, invece, l’istituto comprensivo “Paccini”. Il target è di circa 2000 ragazzi fra i 12 e 16 anni. Ben 180 le associazioni dei due Comuni brianzoli che saranno informate e coinvolte.