Monza: in via Murri due casette per le api, sentinelle di biodiversità e qualità dell’aria

Un ronzio in via Murri a Monza. È quello delle api che andranno ad abitare le due “B-Box” installate da E-Distribuzione e Beeing nell’ambito dell’iniziativa beE-Diversity, che punta a creare un habitat ideale per gli insetti impollinatori che svolgono un ruolo fondamentale per l’ecosistema. Un altro aiuto per loro dopo le aiuole fiorite create in città e nel parco per aiutarne la sopravvivenza.

Monza: in via Murri due casette per le sentinelle di biodiversità e qualità dell’aria, analisi dei campioni di miele

Non solo sentinelle di biodiversità, ma anche centraline di monitoraggio della presenza di metalli pesanti nell’aria: l’analisi dei campioni di miele giovane permette di individuare la presenza di inquinanti catturati dalle api durante il processo di produzione.

A Monza, nelle cabine elettriche, le arnie trasparenti permettono di osservare in sicurezza “il complesso mondo delle api senza disturbarle”, spiega una nota. Sono anche dotate di sensori per il monitoraggio da remoto della salute degli insetti.

Monza: in via Murri due casette per le sentinelle di biodiversità e qualità dell’aria, il progetto entra anche nelle scuole

Il progetto è partito nel 2022 in 14 siti aziendali, distribuiti su tutto il territorio nazionale. Così E-distribuzione trasforma gli asset della distribuzione di energia elettrica in presidi diffusi di sostenibilità ambientale e biodiversità.

Il progetto beE-Diversity ha previsto anche delle giornate di formazione, presiedute da un apicoltore e dedicate ai bambini di scuole elementari e medie con una parte teorica in aula e l’osservazione sul campo.