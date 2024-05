Seregno, la polizia locale denuncia un uomo sorpreso a rubare nella piattaforma ecologica

È stato deferito in stato di libertà, per il furto del materiale elettronico, per la precisione casse per la riproduzione audio ed amplificatori, l’uomo classe 1962, marocchino, in Italia con regolare permesso di soggiorno e residente in città, che venerdì 17 maggio, nelle prime ore del mattino, è stato intercettato da una pattuglia della polizia locale di Seregno all’interno della piattaforma ecologica di via Reggio, sulla scorta della segnalazione di un cittadino, mentre era intento a selezionare rifiuti contenuti nei cassoni, che poi venivano accatastati all’esterno.

Polizia locale: previsto anche un ordine di allontamento

Alla vista della pattuglia, il soggetto ha cercato di allontanarsi con il materiale elettronico, ma il suo tentativo è stato immediatamente fermato. Successivamente, il sessantaduenne è stato condotto per gli accertamenti di prassi al comando di via Umberto I e da lì alla questura di Monza, per le operazioni di fotosegnalamento al gabinetto scientifico. Nei suoi confronti, è stato emesso anche un ordine formale di allontanamento dai luoghi del fatto, a causa della sua condotta.