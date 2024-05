Monza dopo il maltempo torna alla normalità: ripristinate le strade, riaprono scuole e Parco

I nuovi piovaschi di giovedì 16 maggio non compromettono i livelli idrometrici del fiume Lambro: per questo l’amministrazione comunale di Monza ha deciso di ripristinare la viabilità e tutte le attività della città a partire da venerdì 17 maggio.

Monza dopo il maltempo torna alla normalità: poche eccezioni

La decisione arriva dopo l’ultimo analisi del pomeriggio eseguita dalla Coc, la Centrale operativa comunale che in questi giorni ha monitorato e coordinato le operazioni di sicurezza in città. Il Comune riferisce che nonostante le piogge, il Lambro è rimasto sotto il livello di guardia.

Nel corso della giornata sono state rimosse tutte le barriere artificiali e le strade sono tornate libere: “Restano interdette al traffico solo via San Gerardo dei Tintori, dove sono ancora posizionati i sacchi di sabbia, e il sottopasso di via Lario”. Dopo pranzo sono tornati agibili anche tutti i ponti sul fiume in città, mentre dalle 17 anche via Boccaccio è di nuovo transitabile. Riaprono poi le scuole del centro rimaste chiuse, il centro Nei, il Parco e i Giardini reali.

Monza dopo il maltempo torna alla normalità: i ringraziamenti del sindaco

“Il sindaco – cioè Paolo Pilotto – , dopo l’ultimo aggiornamento con il Coc, ringrazia di cuore i tecnici comunali, la polizia locale, la protezione civile, le forze dell’ordine e tutti i volontari che, durante le ore dell’emergenza hanno contribuito con dedizione ad approntare gli interventi necessari e hanno collaborato successivamente alle operazioni di ripristino”.